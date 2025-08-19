快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

無人機產業迎新一波爆發期

經濟日報／ 記者黃淑惠朱曼寧／台北報導

行政院本周四（21日）將拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算有望逾8,000億，且為快速發展無人機，軍方擬將無人機轉列為耗材或彈藥，可望加速採購流程。業內預期，無人機產業將進入新一波爆發期。

漢翔（2634）董事長胡開宏分析，俄烏戰爭與以巴衝突都可看到無人機發揮的戰力。行政院將拍板明年度中央政府總預算案，國防預算若加入軍購特別條例草案，需求範圍非常廣泛，有助進一步推動國內相關產業的產值，航太、軍艦族群及無人機產業相關的需求將全面攀升。

此外，美國看到無人機趨勢成型，也將國防預算中無人機的比重從2021年約0.7%提高到2024年1.5%，尤其美國對無人機在非紅供應鏈部分，將為國內相關產業帶來新成長動能。

值得注意的是，天品（6199）營運轉型升級計劃再下一城，繼進軍AI水冷伺服器關鍵清洗服務市場領域後，再將結合台灣無人機應用發展團隊菁英合組公司，初期資本額1億元，預計今年底前設立完成。

美國 無人機

延伸閱讀

中國海警船頻入釣魚台 日本「海上衛士」無人機監控

川普與澤倫斯基會談前夕 俄羅斯對烏克蘭攻勢未歇

北京大閱兵2度演練 擴至4萬人參與 大批新武器曝光

2025年美國臺灣形象展 促成9600萬美元商機

相關新聞

輝達H20傳漲價18% 恐壓縮英業達、神達等獲利

輝達為取得AI晶片銷陸許可，同意將銷售至大陸市場H20晶片營收的15％，上繳至美國政府。業界傳出，因應與美國政府「分潤」...

Meta掀AI眼鏡革命 玉晶光、英濟等受惠

Meta引領全球AI眼鏡創新革命，旗下首款搭載螢幕的AI眼鏡最快9月上市，不僅讓用戶可讀取時間、訊息等重要通知及進行即時...

半導體風雲／東京威力科創社長將來台 台積求償準備中

台積電爆發2奈米機密外洩後，已由台灣高等檢查署介入調查，涉案的台積電員工及前員工被開除或解雇後也遭羈押，因全案進入司法調查，台積電和東京威力科創對此三緘其口。但據調查， 台積電調派專案人員協助檢調進行調查，由於主要協助項目包括審視外洩2奈米晶片製程機密的重要及其價值，消息人士研判，台積電可能在取得檢方相關蒐證證據後，向東京威力科創求償。 據調查，東京威力科創似乎準備安排社長河合利樹於9月初台北國際半導體展專程來台，拜會台積電高層，預料雙方會有重大的談判及敲定重大協議。

公股銀點出炒作科學園區題材風險 台南、高雄房市列警戒區

央行鐵腕打炒房效應發酵，近期又有一家台南地區建商撐到交屋完畢後宣布倒閉。公股銀針對房市較危險警戒區包括原來未合併改制前的...

鴻海攜軟銀 俄州建資料中心 法人看好 AI 伺服器業績可望更上層樓

鴻海集團本月初公告處分位於俄亥俄州的廠房與土地，市場關注買家是誰。鴻海董事長劉揚偉昨（18）日透露，俄州廠區賣給日本軟體...

劉揚偉談能源 態度中立

電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉昨（18）日表示，能源是攸關全民及產業未來發展的議題，需要足夠的時間由大家一起討論，討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。