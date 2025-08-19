無人機產業迎新一波爆發期
行政院本周四（21日）將拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算有望逾8,000億，且為快速發展無人機，軍方擬將無人機轉列為耗材或彈藥，可望加速採購流程。業內預期，無人機產業將進入新一波爆發期。
漢翔（2634）董事長胡開宏分析，俄烏戰爭與以巴衝突都可看到無人機發揮的戰力。行政院將拍板明年度中央政府總預算案，國防預算若加入軍購特別條例草案，需求範圍非常廣泛，有助進一步推動國內相關產業的產值，航太、軍艦族群及無人機產業相關的需求將全面攀升。
此外，美國看到無人機趨勢成型，也將國防預算中無人機的比重從2021年約0.7%提高到2024年1.5%，尤其美國對無人機在非紅供應鏈部分，將為國內相關產業帶來新成長動能。
值得注意的是，天品（6199）營運轉型升級計劃再下一城，繼進軍AI水冷伺服器關鍵清洗服務市場領域後，再將結合台灣無人機應用發展團隊菁英合組公司，初期資本額1億元，預計今年底前設立完成。
