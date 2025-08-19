快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

無人機反制系統 為升、漢翔等台廠搶進國防新顯學

經濟日報／ 記者黃淑惠朱曼寧／台北報導
全球掀起無人機熱，「反制無人機」成新顯學。圖為示意圖。(路透)
全球掀起無人機熱，「反制無人機」成新顯學。圖為示意圖。(路透)

全球掀起無人機熱，「反制無人機」成新顯學。台廠近期投入無人機反制（防衛）系統有斬獲，包括大亞集團、為升（2231）、漢翔（2634）等陸續揭露戰果。為升昨（18）日宣布，跨足「無人機反制系統（C-UAS）」千億元規模的市場，與國際知名國防科技公司合作，將在台灣生產銷售及共同開發國際市場。

業內人士指出，俄烏戰爭以來，無人機在戰場上發揮的作用超出想像，無人機反制技術也成為兵家必爭之地，甚至比發展無人機更重要。據悉，中東某主權基金正評估投資台鏈「無人機反制系統」，攜手台廠在東南亞建構無人機反制系統生產基地。

無人機反制系統廠商概況
無人機反制系統廠商概況

為升表示，此次攜手合作的國際知名國防科技公司，專注開發模組化無人機反制系統，廣泛應用於軍事基地、機場、政府建築、能源設施與大型活動現場等空域保護。核心技術涵蓋射頻探測、雷達整合，以及干擾與定向防護技術，可做到即時偵測、識別、干擾、追蹤與反制無人機的潛在威脅。

大亞集團轉投資的「創未來科技」公司，將複雜的軍工系統微型化，開發出領先全球的氮化鎵技術，將相控雷達設備做到更小、輕巧化，並基於這項半導體核心技術優勢，創未來打造出一套完整的無人機反制系統，能透過主動雷達系列負責精確定位、被動雷達用於偵測通訊訊號，加上干擾器透過所謂軟殺（soft kill）方式，精準定向發射電磁波進行干擾，再搭配攔截器配備小型雷達的無人機，透過硬殺（hard kill） 方式直接追蹤並攔截來襲無人機。

漢翔昨天指出，除無人機外，也發展「無人機反制系統」。漢翔董事長胡開宏表示，無人機應用愈廣，相應而生的反制系統就愈重要，這項技術發展與無人機同樣的關鍵，但在國內投入的廠商少很多，這是漢翔真正的著力點。


延伸閱讀

無人機產業迎新一波爆發期

漢翔 無人機

延伸閱讀

中國海警船頻入釣魚台 日本「海上衛士」無人機監控

川普與澤倫斯基會談前夕 俄羅斯對烏克蘭攻勢未歇

北京大閱兵2度演練 擴至4萬人參與 大批新武器曝光

2025年美國臺灣形象展 促成9600萬美元商機

相關新聞

輝達H20傳漲價18% 恐壓縮英業達、神達等獲利

輝達為取得AI晶片銷陸許可，同意將銷售至大陸市場H20晶片營收的15％，上繳至美國政府。業界傳出，因應與美國政府「分潤」...

Meta掀AI眼鏡革命 玉晶光、英濟等受惠

Meta引領全球AI眼鏡創新革命，旗下首款搭載螢幕的AI眼鏡最快9月上市，不僅讓用戶可讀取時間、訊息等重要通知及進行即時...

半導體風雲／東京威力科創社長將來台 台積求償準備中

台積電爆發2奈米機密外洩後，已由台灣高等檢查署介入調查，涉案的台積電員工及前員工被開除或解雇後也遭羈押，因全案進入司法調查，台積電和東京威力科創對此三緘其口。但據調查， 台積電調派專案人員協助檢調進行調查，由於主要協助項目包括審視外洩2奈米晶片製程機密的重要及其價值，消息人士研判，台積電可能在取得檢方相關蒐證證據後，向東京威力科創求償。 據調查，東京威力科創似乎準備安排社長河合利樹於9月初台北國際半導體展專程來台，拜會台積電高層，預料雙方會有重大的談判及敲定重大協議。

公股銀點出炒作科學園區題材風險 台南、高雄房市列警戒區

央行鐵腕打炒房效應發酵，近期又有一家台南地區建商撐到交屋完畢後宣布倒閉。公股銀針對房市較危險警戒區包括原來未合併改制前的...

鴻海攜軟銀 俄州建資料中心 法人看好 AI 伺服器業績可望更上層樓

鴻海集團本月初公告處分位於俄亥俄州的廠房與土地，市場關注買家是誰。鴻海董事長劉揚偉昨（18）日透露，俄州廠區賣給日本軟體...

劉揚偉談能源 態度中立

電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉昨（18）日表示，能源是攸關全民及產業未來發展的議題，需要足夠的時間由大家一起討論，討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。