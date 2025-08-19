無人機反制系統 為升、漢翔等台廠搶進國防新顯學

全球掀起無人機熱，「反制無人機」成新顯學。台廠近期投入無人機反制（防衛）系統有斬獲，包括大亞集團、為升（2231）、漢翔（2634）等陸續揭露戰果。為升昨（18）日宣布，跨足「無人機反制系統（C-UAS）」千億元規模的市場，與國際知名國防科技公司合作，將在台灣生產銷售及共同開發國際市場。

業內人士指出，俄烏戰爭以來，無人機在戰場上發揮的作用超出想像，無人機反制技術也成為兵家必爭之地，甚至比發展無人機更重要。據悉，中東某主權基金正評估投資台鏈「無人機反制系統」，攜手台廠在東南亞建構無人機反制系統生產基地。

無人機反制系統廠商概況

為升表示，此次攜手合作的國際知名國防科技公司，專注開發模組化無人機反制系統，廣泛應用於軍事基地、機場、政府建築、能源設施與大型活動現場等空域保護。核心技術涵蓋射頻探測、雷達整合，以及干擾與定向防護技術，可做到即時偵測、識別、干擾、追蹤與反制無人機的潛在威脅。

大亞集團轉投資的「創未來科技」公司，將複雜的軍工系統微型化，開發出領先全球的氮化鎵技術，將相控雷達設備做到更小、輕巧化，並基於這項半導體核心技術優勢，創未來打造出一套完整的無人機反制系統，能透過主動雷達系列負責精確定位、被動雷達用於偵測通訊訊號，加上干擾器透過所謂軟殺（soft kill）方式，精準定向發射電磁波進行干擾，再搭配攔截器配備小型雷達的無人機，透過硬殺（hard kill） 方式直接追蹤並攔截來襲無人機。

漢翔昨天指出，除無人機外，也發展「無人機反制系統」。漢翔董事長胡開宏表示，無人機應用愈廣，相應而生的反制系統就愈重要，這項技術發展與無人機同樣的關鍵，但在國內投入的廠商少很多，這是漢翔真正的著力點。



