無人機反制系統 為升、漢翔等台廠搶進國防新顯學
全球掀起無人機熱，「反制無人機」成新顯學。台廠近期投入無人機反制（防衛）系統有斬獲，包括大亞集團、為升（2231）、漢翔（2634）等陸續揭露戰果。為升昨（18）日宣布，跨足「無人機反制系統（C-UAS）」千億元規模的市場，與國際知名國防科技公司合作，將在台灣生產銷售及共同開發國際市場。
業內人士指出，俄烏戰爭以來，無人機在戰場上發揮的作用超出想像，無人機反制技術也成為兵家必爭之地，甚至比發展無人機更重要。據悉，中東某主權基金正評估投資台鏈「無人機反制系統」，攜手台廠在東南亞建構無人機反制系統生產基地。
為升表示，此次攜手合作的國際知名國防科技公司，專注開發模組化無人機反制系統，廣泛應用於軍事基地、機場、政府建築、能源設施與大型活動現場等空域保護。核心技術涵蓋射頻探測、雷達整合，以及干擾與定向防護技術，可做到即時偵測、識別、干擾、追蹤與反制無人機的潛在威脅。
大亞集團轉投資的「創未來科技」公司，將複雜的軍工系統微型化，開發出領先全球的氮化鎵技術，將相控雷達設備做到更小、輕巧化，並基於這項半導體核心技術優勢，創未來打造出一套完整的無人機反制系統，能透過主動雷達系列負責精確定位、被動雷達用於偵測通訊訊號，加上干擾器透過所謂軟殺（soft kill）方式，精準定向發射電磁波進行干擾，再搭配攔截器配備小型雷達的無人機，透過硬殺（hard kill） 方式直接追蹤並攔截來襲無人機。
漢翔昨天指出，除無人機外，也發展「無人機反制系統」。漢翔董事長胡開宏表示，無人機應用愈廣，相應而生的反制系統就愈重要，這項技術發展與無人機同樣的關鍵，但在國內投入的廠商少很多，這是漢翔真正的著力點。
延伸閱讀
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言