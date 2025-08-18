州巧越南廠從光電轉伺服器機櫃 明年逐步放量
金屬加工整合方案供應商州巧董事長李樹裔今天表示，越南廠原以光電產品為主，基期低且客戶移轉速度慢；近年投入伺服器機櫃開發，並興建2期廠房以因應市場所需，伺服器機櫃產品以外部機箱為主，明年可望逐步放量。
州巧今天舉辦法人說明會，李樹裔指出，第1季整體營運僅打平，第2季因匯損與機櫃產線折舊，加上台灣研發與製造資源投入，費用顯著增加；越南廠是2025年上半年營收幾乎已達去年全年水準，盼轉型後明年第1季虧損收斂，並隨產能爬升改善毛利。
李樹裔說明，除越南廠轉做伺服器機櫃外，韓國客戶的遊戲機機殼（外部機箱，類似大型娛樂機台外殼）也將於第4季生產，後續可望成為新增營收來源。
州巧統計，2025年上半年營收新台幣17.12億元，年增10.49%；營業毛利2.26億元、年增0.1%，毛利率13.2%；營業損失0.3億元，營業損失率2%，稅後淨損0.56億元，每股虧損0.42元。虧損主因為匯兌損失及越南廠建置新產能，以致費用化及折舊金額增加，第2季成本顯著增加。
李樹裔表示，目前負責光電事業的廠區主要分布於蘇州、廈門及越南；家居事業產品由台南廠負責，本業營運雖漸入佳境，但第2季受匯損拖累使得獲利未如預期；醫療事業由新竹廠主導，因基期低，營收年增顯著，主要產品包括荷蘭代步車與日本WHILL自駕輪椅，但對獲利貢獻有限。

