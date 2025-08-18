環球晶2026年12吋晶圓占比拚近三分之二 美國兩大新廠成成長引擎
矽晶圓大廠環球晶（6488）18日出席櫃買市場業績發表會，董事長徐秀蘭指出，儘管2025年下半年營收與毛利仍面臨壓力，但隨全球擴產布局逐步到位，預期2026年12吋晶圓的營收與產能占比將顯著提升至近三分之二，美國德州與密蘇里兩大新廠將扮演關鍵成長動能來源。
她坦言，環球晶長年12吋晶圓產能偏低，導致接單時屢受限制，甚至被客戶抱怨「產能不夠」。為補足高階晶圓供應缺口，公司近年已同步於全球六國推動新廠建設，聚焦先進製程與高附加價值應用，提升資源使用效率與產品競爭力。
目前除美國新廠仍處於送樣階段，其餘包括日本、韓國與台灣等地產線已陸續開出並創下出貨歷史新高。徐秀蘭表示，此波擴建策略不同於過往併購模式，而是採自建產線，以避開舊世代產能負擔，同時能彈性依據客戶需求與地緣優勢進行產品配置，「併購是買他的過去，這個擴廠是建自己的未來」。
她強調，新增產能全面用於支援AI伺服器、矽光子、SOI、機器人與先進封裝等未來應用，技術方向明確。其中密蘇里州新建的12吋SOI晶圓產線，也將貢獻下一波高成長力道。
在資本支出方面，公司預估2025年金額將與2024年相當，為本波擴產高峰期之一；折舊費用則預估占營收比重達16%至20%，2026年續處高檔，但各國政府補助將從帳面固定資產中扣除，有助財務壓力緩解。
展望後市，徐秀蘭表示，地緣關稅與總體需求仍未明朗，第3季營運續有壓力，不過隨著主要地區新廠陸續投產、先進製程動能回溫，公司長期競爭力將更顯強勁，尤其具備環球供應能力，可就近支援客戶，有助深化未來合作與成長。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言