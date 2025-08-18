環球晶2026年12吋晶圓占比拚近三分之二 美國兩大新廠成成長引擎

矽晶圓大廠環球晶（6488）18日出席櫃買市場業績發表會，董事長徐秀蘭指出，儘管2025年下半年營收與毛利仍面臨壓力，但隨全球擴產布局逐步到位，預期2026年12吋晶圓的營收與產能占比將顯著提升至近三分之二，美國德州與密蘇里兩大新廠將扮演關鍵成長動能來源。

她坦言，環球晶長年12吋晶圓產能偏低，導致接單時屢受限制，甚至被客戶抱怨「產能不夠」。為補足高階晶圓供應缺口，公司近年已同步於全球六國推動新廠建設，聚焦先進製程與高附加價值應用，提升資源使用效率與產品競爭力。

目前除美國新廠仍處於送樣階段，其餘包括日本、韓國與台灣等地產線已陸續開出並創下出貨歷史新高。徐秀蘭表示，此波擴建策略不同於過往併購模式，而是採自建產線，以避開舊世代產能負擔，同時能彈性依據客戶需求與地緣優勢進行產品配置，「併購是買他的過去，這個擴廠是建自己的未來」。

她強調，新增產能全面用於支援AI伺服器、矽光子、SOI、機器人與先進封裝等未來應用，技術方向明確。其中密蘇里州新建的12吋SOI晶圓產線，也將貢獻下一波高成長力道。

在資本支出方面，公司預估2025年金額將與2024年相當，為本波擴產高峰期之一；折舊費用則預估占營收比重達16%至20%，2026年續處高檔，但各國政府補助將從帳面固定資產中扣除，有助財務壓力緩解。

展望後市，徐秀蘭表示，地緣關稅與總體需求仍未明朗，第3季營運續有壓力，不過隨著主要地區新廠陸續投產、先進製程動能回溫，公司長期競爭力將更顯強勁，尤其具備環球供應能力，可就近支援客戶，有助深化未來合作與成長。