弘塑：今年設備出貨上看200台 營收可望創新高

中央社／ 新竹18日電

半導體設備廠弘塑今年上半年設備出貨100台，全年目標出貨150至200台，預期今年營收可望創下歷史新高。

弘塑舉辦業績發表會，副總經理梁勝銓表示，弘塑主要以濕製程設備為主，旗下添鴻科技提供去光阻液、蝕刻液等化學藥品，佳霖科技為代理商，太引資訊系統進行軟體設計。

梁勝銓指出，弘塑上半年合併營收新台幣28.71億元，較去年同期增加54.37%；其中，設備營收比重達65%，化學藥品占18%，代理業務占16%，軟體業務占1%。

梁勝銓說，弘塑上半年設備出貨100台，全年出貨目標150至200台，預期今年營收可望創下歷史新高。除先進封裝朝向3D發展，晶圓由圓形朝向方形發展，加上第3類半導體需求增長，都將推動弘塑營運成長。

至於新廠進展，梁勝銓表示，設備新廠原訂7月開始使用，因使用執照申請進度稍有延遲，希望10月能夠加入生產，產能估計可增加1倍。

梁勝銓指出，位於路竹的化學品新廠去年完工，因客戶產能滿載，影響認證時程較預期晚，未來通過認證加入生產後，產能將可增加50%。

弘塑 營收

