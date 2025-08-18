快訊

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

台積電美國新廠開始賺錢了！公司完整回應來了

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
TSMC Arizona的照片。圖／台積電提供
TSMC Arizona的照片。圖／台積電提供

台積電（2330）財報已顯示，首度認列TSMC Arizona 64.47億元投資收益。引發外界關注美國新廠獲利關鍵，對此台積電今日回應本報記者提問完整回應說明。

台積電今日完整回應如下：

「依據台積公司2025年上半年度合併財務報告，TSMC Arizona已開始為台積公司營收帶來正面貢獻。然公司獲利係受多元因素影響，包含產能利用率、折舊及持續的資本投資等，我們會在適當的時間再作細節說明。依目前而言，TSMC Arizona對公司營收的正面貢獻主要係因市場需求強勁而有高產能利用率，然如我們在7月法說會中曾說明，從2025年開始的未來五年，海外晶圓廠量產將導致毛利率稀釋，在初期的影響約為每年2~3%，到了後期將擴大至3~4%。我們將持續透過在亞利桑那州擴大規模並致力於改善成本結構，亦將繼續與客戶和供應商夥伴密切合作，以管控相關影響。」

台積電

延伸閱讀

陳駿季：台糖允加州蘭園當台灣蘭花接力生產基地

美國半導體關稅變數 有「積」強彈助攻

中國發布「人權報告」 批人權淪為美國「政治道具」

台積電穩盤、BBU強勢 台股漲97點達24431點創新高

相關新聞

台積電2奈米洩密案 最高檢察署：若證據確鑿 將加速辦案腳步

台積電（2330）2奈米洩密引發國家危機，全案已由台灣高等檢查署進行偵辦。最高檢察署檢察總長邢泰釗今（18）日受訪時表示...

過去4年虧損近400億元的台積電亞利桑那州廠 上半年正式轉盈

台積電亞利桑那州廠（ TSMC Arizona）4年累計虧損近400億元的情況，隨著第一廠於去年第4季放量交貨，今年上半...

台積電美國新廠開始賺錢了！公司完整回應來了

台積電（2330）財報已顯示，首度認列TSMC Arizona 64.47億元投資收益。引發外界關注美國新廠獲利關鍵，對...

新竹地檢署攜手竹科業者與公會 共築營業秘密防護網

面對全球高科技產業激烈競爭，新竹科學園區管理局、法務部及新竹地檢署與竹科同業公會今日表示，多方將聯手合作，打造營業秘密保...

台積電德國廠動土週年 總裁：基礎建設已現雛形

台積電德勒斯登廠如火如荼興建中，總裁克伊區表示，廠房「已從地裡長出來」，團隊當前的重點是建立回收水系統、氣體與化學品供應...

鴻海董座劉揚偉證實 攜手軟銀建立俄州 AI 資料中心

針對市場傳出，鴻海（2317）把美國俄州廠賣給軟體銀行，攜手進軍AI資料中心？鴻海董事長劉揚偉18日證實，確實是攜手軟體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。