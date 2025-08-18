快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

環球晶徐秀蘭：半導體仍在對等關稅的豁免清單 232調查是關鍵

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

針對當前市場關注的對等關稅與半導體關稅，環球晶（6488）董事長徐秀蘭說，目前為止，半導體仍在對等關稅的豁免清單內，因此232案調查結果將很大程度決定半導體關稅，而當中矽晶圓被分類在半導體產品以及其衍生的產品。

徐秀蘭今日出席業績發表會上坦言，實際半導體關稅稅率因為是政府與政府間的談判，公司不瞭解，但以矽晶圓來看，客戶在意的是每個國家的稅率，而環球晶在九個國家都有生產，所以有能力去衡量每個地方的稅率、運費還有匯率，提供客戶最佳的解決方案。

徐秀蘭強調，環球晶能夠做到多地生產，很大的原因是因為公司在很多年以前就已經跟客戶談，可以協助在不同的廠區，最好是不同的國家進行生產，這效果其實在先前疫情時就已經看出成效。

對於蘋果主動宣布將與環球晶合作，徐秀蘭說，蘋果作為美國市值最大的一家公司之一，希望帶頭要求供應商採用環球晶位於美國廠的矽晶圓，如台積電（2330）與德儀等，目前雙方合作方式還未確定，短期是希望讓環球晶的美國廠獲全供應鏈認證過，一旦認證過，需求會快速拉升。

環球晶 矽晶圓 半導體

延伸閱讀

關稅海嘯第一排！工具機大廠瀧澤每周五集中排休

陳駿季：台糖允加州蘭園當台灣蘭花接力生產基地

美國半導體關稅變數 有「積」強彈助攻

永豐金證券攜證交所講座：下半年「柳岸花明又一村」川普關稅戲近尾聲

相關新聞

台積電2奈米洩密案 最高檢察署：若證據確鑿 將加速辦案腳步

台積電（2330）2奈米洩密引發國家危機，全案已由台灣高等檢查署進行偵辦。最高檢察署檢察總長邢泰釗今（18）日受訪時表示...

過去4年虧損近400億元的台積電亞利桑那州廠 上半年正式轉盈

台積電亞利桑那州廠（ TSMC Arizona）4年累計虧損近400億元的情況，隨著第一廠於去年第4季放量交貨，今年上半...

新竹地檢署攜手竹科業者與公會 共築營業秘密防護網

面對全球高科技產業激烈競爭，新竹科學園區管理局、法務部及新竹地檢署與竹科同業公會今日表示，多方將聯手合作，打造營業秘密保...

台積電德國廠動土週年 總裁：基礎建設已現雛形

台積電德勒斯登廠如火如荼興建中，總裁克伊區表示，廠房「已從地裡長出來」，團隊當前的重點是建立回收水系統、氣體與化學品供應...

鴻海董座劉揚偉證實 攜手軟銀建立俄州 AI 資料中心

針對市場傳出，鴻海（2317）把美國俄州廠賣給軟體銀行，攜手進軍AI資料中心？鴻海董事長劉揚偉18日證實，確實是攜手軟體...

友達集團2025自動化展 打造高效永續製造新典範

工業5.0是製造業演進的重要下一步，透過AI技術深化人機協作，並以永續發展為核心，提升效率的同時創造環境與經濟雙贏。友達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。