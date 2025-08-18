環球晶徐秀蘭：半導體仍在對等關稅的豁免清單 232調查是關鍵

針對當前市場關注的對等關稅與半導體關稅，環球晶（6488）董事長徐秀蘭說，目前為止，半導體仍在對等關稅的豁免清單內，因此232案調查結果將很大程度決定半導體關稅，而當中矽晶圓被分類在半導體產品以及其衍生的產品。

徐秀蘭今日出席業績發表會上坦言，實際半導體關稅稅率因為是政府與政府間的談判，公司不瞭解，但以矽晶圓來看，客戶在意的是每個國家的稅率，而環球晶在九個國家都有生產，所以有能力去衡量每個地方的稅率、運費還有匯率，提供客戶最佳的解決方案。

徐秀蘭強調，環球晶能夠做到多地生產，很大的原因是因為公司在很多年以前就已經跟客戶談，可以協助在不同的廠區，最好是不同的國家進行生產，這效果其實在先前疫情時就已經看出成效。

對於蘋果主動宣布將與環球晶合作，徐秀蘭說，蘋果作為美國市值最大的一家公司之一，希望帶頭要求供應商採用環球晶位於美國廠的矽晶圓，如台積電（2330）與德儀等，目前雙方合作方式還未確定，短期是希望讓環球晶的美國廠獲全供應鏈認證過，一旦認證過，需求會快速拉升。