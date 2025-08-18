聽新聞
環球晶徐秀蘭：不確定性待解 AI仍是唯一亮點
全球半導體市場歷經庫存調整後，環球晶（6488）董事長徐秀蘭18日表示，若比較今年與去年的市場氛圍，已有明顯不同，去年市場普遍受制於庫存過高，但今年追蹤逐季財報可見，客戶存貨狀況已逐漸回到健康水準，她強調，市場目前要等的不再是庫存去化，而是整體「不確定性因素」能否塵埃落定。
徐秀蘭今日出席櫃買中心舉辦的業績發表會，綜觀市況，她坦言，最大的變數來自政治與總體經濟，首先是地緣政治的不確定性，包括特殊關稅對汽車產業的影響，都可能使需求在下半年顯得遲滯，其次則是金融環境，若美國能夠降息，將有助於提升消費力道，帶動終端需求回升。
她說，「如果不確定因素能夠消停，利率也降下來，那麼大家花錢的意願和動能會更高，需求自然會重新啟動。」
在應用端，她認為去年市場曾寄望手機與筆電的換機潮，但真正的換機潮應在今年出現，尤其筆電市場隨著新功能與更大容量記憶體的導入，有望迎來新一波更新動能，不過她也提醒，整體需求仍需等待大環境回穩，才能真正釋放。
綜合而言，半導體產業雖已走過庫存干擾，但短期仍需面對利率、地緣政治與關稅等不確定因素。徐秀蘭認為，只要環境變數逐漸明朗，加上AI應用持續發酵，市場有望在今年下半年至明年迎來更為穩健的復甦。
