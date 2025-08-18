快訊

過去4年虧損近400億元的台積電亞利桑那州廠 上半年正式轉盈

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電亞利桑那州廠生產步上正軌，上半年營運正式轉盈。（中央社）
台積電亞利桑那州廠（ TSMC Arizona）4年累計虧損近400億元的情況，隨著第一廠於去年第4季放量交貨，今年上半年訂單、良率持續拉升下，上半年正式轉虧。

根據台積電上半年財報揭露子公司損益，其中去年還虧損損逾百億的台積電亞利桑那州廠，今年第2季已轉盈，稅後純益42.32億元，首度為母公司台積電帶來64.47億元投資收益，儘管僅占台積第2季稅後純益1.62％，且至於是來自本業還是業外挹注，台積電並未進一步揭露，但也凸顯美國製造已步上正軌。

台積電今日回覆表示，依據台積公司今年上半年度合併財務報告，亞利桑那州子公司確實已開始為公司營收帶來正面貢獻。至於公司財報轉盈 系受多元因素影響，包含產能利用率、折舊及持續的資本投資等，公司會在適當的時間再作細節說明。

台積電強調，依目前而言，TSMC Arizona對公司營收的正面貢獻主要係因市場需求強勁而有高產能利用率，然如我們在7月法說會中曾說明，從2025 年開始的未來五年，海外晶圓廠量產將導致毛利率稀釋，在初期的影響約為每年2~3%，到了後期將擴大至3~4%。公司將持續透過在亞利桑那州擴大規模並致力於改善成本結構，也將繼續與客戶和供應商夥伴密切合作，以管控相關影響。

依據台積電的年報，自宣布「美國製造」後，台積電於2021年、2022年與2023年年報中，已陸續揭露亞利桑那子公司損益，分別虧損48.1億元、94.3億元與109.24億元，去年則虧損142.98億元，是美國新廠成立來最大虧損，換算台積電亞歷桑那廠去年第4季開始量產之前，過去四年間已累虧逾394億元。

美國 台積電

