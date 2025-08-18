聽新聞
0:00 / 0:00
過去4年虧損近400億元的台積電亞利桑那州廠 上半年正式轉盈
台積電亞利桑那州廠（ TSMC Arizona）4年累計虧損近400億元的情況，隨著第一廠於去年第4季放量交貨，今年上半年訂單、良率持續拉升下，上半年正式轉虧。
根據台積電上半年財報揭露子公司損益，其中去年還虧損損逾百億的台積電亞利桑那州廠，今年第2季已轉盈，稅後純益42.32億元，首度為母公司台積電帶來64.47億元投資收益，儘管僅占台積第2季稅後純益1.62％，且至於是來自本業還是業外挹注，台積電並未進一步揭露，但也凸顯美國製造已步上正軌。
台積電今日回覆表示，依據台積公司今年上半年度合併財務報告，亞利桑那州子公司確實已開始為公司營收帶來正面貢獻。至於公司財報轉盈 系受多元因素影響，包含產能利用率、折舊及持續的資本投資等，公司會在適當的時間再作細節說明。
台積電強調，依目前而言，TSMC Arizona對公司營收的正面貢獻主要係因市場需求強勁而有高產能利用率，然如我們在7月法說會中曾說明，從2025 年開始的未來五年，海外晶圓廠量產將導致毛利率稀釋，在初期的影響約為每年2~3%，到了後期將擴大至3~4%。公司將持續透過在亞利桑那州擴大規模並致力於改善成本結構，也將繼續與客戶和供應商夥伴密切合作，以管控相關影響。
依據台積電的年報，自宣布「美國製造」後，台積電於2021年、2022年與2023年年報中，已陸續揭露亞利桑那子公司損益，分別虧損48.1億元、94.3億元與109.24億元，去年則虧損142.98億元，是美國新廠成立來最大虧損，換算台積電亞歷桑那廠去年第4季開始量產之前，過去四年間已累虧逾394億元。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言