新竹地檢署攜手竹科業者與公會 共築營業秘密防護網

面對全球高科技產業激烈競爭，新竹科學園區管理局、法務部及新竹地檢署與竹科同業公會今日表示，多方將聯手合作，打造營業秘密保護的多層防線，確保台灣科技創新與國家競爭力。

為了守護台灣科技重要群山，新竹地檢署與國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、台灣科學園區科學工業同業公會及工研院今日特共同舉辦「造山者—世紀的賭注」紀錄片特映暨座談會，強調台灣半導體產業是「造山者」以強勁韌性向高處奔行的結果，而司法及檢查機關及竹科公會則扮演無聲守護者角色，唯有二者並肩，國家才能穩立於世界之巔。

新竹地檢署代理檢查長黃振倫表示，全台約七成高端營業秘密竊取案件發生在新竹，因此設立全國唯一的「營業秘密專案組」，扮演司法「護山者」角色，專責打擊惡意挖角及技術外洩案件。他強調，司法單位在企業遭遇營業秘密外洩時，提供兩大協助：前端預防與即時偵辦。前端透過研討會、說明會及教育宣導，協助企業建立防護觀念與防範人才被不法挖角的措施；一旦案件發生，檢方強調立即偵辦，確保任何外部勢力或不肖業者竊取技術後會面臨司法追究，保障合法企業權益。

竹科管理局副局長游靜秋指出，園區作為產業前線，承擔守護安全與廠商權益的責任。管理局與新竹縣市調查站、法務部及經濟部密切合作，辦理宣導會、訪廠與線上專區提供法規資訊及「自我檢視表」，幫助企業評估營業秘密保護落實程度。副局長也提醒，企業在研發計畫申請中須注意是否涉及國家核心技術，並依規辦理，確保創新成果安全。

竹科園區同業公會秘書長王永壯表示，公會在協助會員企業保護智慧財產時，強調建立彼此支援的安全網，並與新竹地檢署、法務部及竹科管理局協同合作。過去案例如台積電2017年連續提出四件營業秘密侵權告訴，皆獲地檢署積極偵辦，展現司法對業界的專業協助。公會也舉辦「營業秘密智慧管理博覽會」等活動，教育會員如何妥善保護尚未公開且能為公司帶來競爭優勢的創新技術。秘書長強調，營業秘密管理應採「雙軌策略」，一方面防止外洩，另一方面透過智慧管理促進創新，進一步提升企業競爭力。

新竹地檢署、竹科管理局及同業公會今日一致表示，透過司法、園區與業界的緊密合作，形成多層防護網，既守護企業核心技術，又鼓勵創新與研發。此舉不僅保障園區安全，也確保台灣科技產業在全球舞台上持續穩健發展，維持國家競爭力與國際影響力。