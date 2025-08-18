快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹地檢署攜手竹科業者與公會 共築營業秘密防護網

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
新竹地檢署與國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、台灣科學園區科學工業同業公會及工研院今日特共同舉辦「造山者—世紀的賭注」紀錄片特映暨座談會，強調要以司法成為守法台灣企業營業祕密強而有力後盾。記者簡永祥／攝影
新竹地檢署與國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、台灣科學園區科學工業同業公會及工研院今日特共同舉辦「造山者—世紀的賭注」紀錄片特映暨座談會，強調要以司法成為守法台灣企業營業祕密強而有力後盾。記者簡永祥／攝影

面對全球高科技產業激烈競爭，新竹科學園區管理局、法務部及新竹地檢署與竹科同業公會今日表示，多方將聯手合作，打造營業秘密保護的多層防線，確保台灣科技創新與國家競爭力。

為了守護台灣科技重要群山，新竹地檢署與國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、台灣科學園區科學工業同業公會及工研院今日特共同舉辦「造山者—世紀的賭注」紀錄片特映暨座談會，強調台灣半導體產業是「造山者」以強勁韌性向高處奔行的結果，而司法及檢查機關及竹科公會則扮演無聲守護者角色，唯有二者並肩，國家才能穩立於世界之巔。

新竹地檢署代理檢查長黃振倫表示，全台約七成高端營業秘密竊取案件發生在新竹，因此設立全國唯一的「營業秘密專案組」，扮演司法「護山者」角色，專責打擊惡意挖角及技術外洩案件。他強調，司法單位在企業遭遇營業秘密外洩時，提供兩大協助：前端預防與即時偵辦。前端透過研討會、說明會及教育宣導，協助企業建立防護觀念與防範人才被不法挖角的措施；一旦案件發生，檢方強調立即偵辦，確保任何外部勢力或不肖業者竊取技術後會面臨司法追究，保障合法企業權益。

竹科管理局副局長游靜秋指出，園區作為產業前線，承擔守護安全與廠商權益的責任。管理局與新竹縣市調查站、法務部及經濟部密切合作，辦理宣導會、訪廠與線上專區提供法規資訊及「自我檢視表」，幫助企業評估營業秘密保護落實程度。副局長也提醒，企業在研發計畫申請中須注意是否涉及國家核心技術，並依規辦理，確保創新成果安全。

竹科園區同業公會秘書長王永壯表示，公會在協助會員企業保護智慧財產時，強調建立彼此支援的安全網，並與新竹地檢署、法務部及竹科管理局協同合作。過去案例如台積電2017年連續提出四件營業秘密侵權告訴，皆獲地檢署積極偵辦，展現司法對業界的專業協助。公會也舉辦「營業秘密智慧管理博覽會」等活動，教育會員如何妥善保護尚未公開且能為公司帶來競爭優勢的創新技術。秘書長強調，營業秘密管理應採「雙軌策略」，一方面防止外洩，另一方面透過智慧管理促進創新，進一步提升企業競爭力。

新竹地檢署、竹科管理局及同業公會今日一致表示，透過司法、園區與業界的緊密合作，形成多層防護網，既守護企業核心技術，又鼓勵創新與研發。此舉不僅保障園區安全，也確保台灣科技產業在全球舞台上持續穩健發展，維持國家競爭力與國際影響力。

竹科 台積電

延伸閱讀

以實例評析台應如何認定營業秘密「意圖要件」 避免造成美認定之非關稅貿易障礙

外人超羨慕！竹科小孩有多幸福？工程師爸媽親揭背後現實

影／「將花蓮溫暖的風帶到新竹」阿美族青年創意料理擄獲竹科老饕味蕾

台積副法務長謝福源：首創營業秘密智慧管理博覽會 提升創新與競爭力

相關新聞

台積電2奈米洩密案 最高檢察署：若證據確鑿 將加速辦案腳步

台積電（2330）2奈米洩密引發國家危機，全案已由台灣高等檢查署進行偵辦。最高檢察署檢察總長邢泰釗今（18）日受訪時表示...

過去4年虧損近400億元的台積電亞利桑那州廠 上半年正式轉盈

台積電亞利桑那州廠（ TSMC Arizona）4年累計虧損近400億元的情況，隨著第一廠於去年第4季放量交貨，今年上半...

台積電美國新廠開始賺錢了！公司完整回應來了

台積電（2330）財報已顯示，首度認列TSMC Arizona 64.47億元投資收益。引發外界關注美國新廠獲利關鍵，對...

新竹地檢署攜手竹科業者與公會 共築營業秘密防護網

面對全球高科技產業激烈競爭，新竹科學園區管理局、法務部及新竹地檢署與竹科同業公會今日表示，多方將聯手合作，打造營業秘密保...

台積電德國廠動土週年 總裁：基礎建設已現雛形

台積電德勒斯登廠如火如荼興建中，總裁克伊區表示，廠房「已從地裡長出來」，團隊當前的重點是建立回收水系統、氣體與化學品供應...

鴻海董座劉揚偉證實 攜手軟銀建立俄州 AI 資料中心

針對市場傳出，鴻海（2317）把美國俄州廠賣給軟體銀行，攜手進軍AI資料中心？鴻海董事長劉揚偉18日證實，確實是攜手軟體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。