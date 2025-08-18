2025自動化展 友達推AIoT、能源管理與碳排監控
台北國際自動化工業大展20日登場，友達今天宣布旗下友達數位與友達宇沛，以「數據賦能永續」為展示主軸，整合人工智慧物聯網（AIoT）、能源管理、碳排監控與智慧製造的核心技術，打造涵蓋數據整合、AI優化到節能減碳的全方位解決方案。
友達說明，發揮多年製造經驗與技術整合能力，將內部場域經驗轉化為對外服務的解決方案，協助企業智慧轉型與永續升級。
友達數位指出，專注於智慧工業服務，推出提升設備效能、能源效率與製程穩定性的智造解決方案，已成功導入全球多個客戶場域。鋼鐵大廠中鴻鋼鐵導入馬達健康管理系統，以AI蒐集資料並建立專家物理模型，10分鐘內即可分析設備健康度，大幅降低非計畫性停機時間減少逾30%。
在能源應用面，友達數位解釋，日商化學大廠住華科技透過冰水系統智慧節能解決方案，採用AI智慧控制技術及預測性維護，根據設備的運行狀態即時調整參數，避免設備過度運行，達到年平均節電10%、年節省新台幣250萬元電費的成效。
友達數位強調，針對東南亞製造業面臨的設備聯網化不足、數據決策基礎薄弱、能源使用透明度低與碳排放壓力攀升等挑戰，已於馬來西亞與越南當地鞋類與隱形眼鏡製造等場域，成功導入智慧能源監控、設備健康管理等方案。
從製造端的智慧升級到營運端的永續治理，友達宇沛專注於碳管理、水處理與智能化控制等永續解決方案，推出碳管理平台為核心的碳管理解決方案；在加乘搭配淨零智慧建築解決方案下，讓企業可掌握營運時碳排熱點，並即時監控減碳KPI，透過制定減碳策略及追蹤減碳成效，規劃出專屬的淨零排放路徑，將碳焦慮轉為碳實力。
