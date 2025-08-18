快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

2025自動化展 友達推AIoT、能源管理與碳排監控

中央社／ 台北18日電

台北國際自動化工業大展20日登場，友達今天宣布旗下友達數位與友達宇沛，以「數據賦能永續」為展示主軸，整合人工智慧物聯網（AIoT）、能源管理、碳排監控與智慧製造的核心技術，打造涵蓋數據整合、AI優化到節能減碳的全方位解決方案。

友達說明，發揮多年製造經驗與技術整合能力，將內部場域經驗轉化為對外服務的解決方案，協助企業智慧轉型與永續升級。

友達數位指出，專注於智慧工業服務，推出提升設備效能、能源效率與製程穩定性的智造解決方案，已成功導入全球多個客戶場域。鋼鐵大廠中鴻鋼鐵導入馬達健康管理系統，以AI蒐集資料並建立專家物理模型，10分鐘內即可分析設備健康度，大幅降低非計畫性停機時間減少逾30%。

在能源應用面，友達數位解釋，日商化學大廠住華科技透過冰水系統智慧節能解決方案，採用AI智慧控制技術及預測性維護，根據設備的運行狀態即時調整參數，避免設備過度運行，達到年平均節電10%、年節省新台幣250萬元電費的成效。

友達數位強調，針對東南亞製造業面臨的設備聯網化不足、數據決策基礎薄弱、能源使用透明度低與碳排放壓力攀升等挑戰，已於馬來西亞與越南當地鞋類與隱形眼鏡製造等場域，成功導入智慧能源監控、設備健康管理等方案。

從製造端的智慧升級到營運端的永續治理，友達宇沛專注於碳管理、水處理與智能化控制等永續解決方案，推出碳管理平台為核心的碳管理解決方案；在加乘搭配淨零智慧建築解決方案下，讓企業可掌握營運時碳排熱點，並即時監控減碳KPI，透過制定減碳策略及追蹤減碳成效，規劃出專屬的淨零排放路徑，將碳焦慮轉為碳實力。

AI 友達 減碳

延伸閱讀

賴清德拋2030年前編9千億淨零 黃國昌嘆可笑：用火力發電又要淨零

桃園全國減碳銀級認證數居冠 龍祥、仁祥里獲最高榮譽

建築減碳再進化！「低碳建築永續發展研討會」台中登場

北市用電度數去年較前年增逾1億度 環保局曝3大關鍵成主因

相關新聞

台積電2奈米洩密案 最高檢察署：若證據確鑿 將加速辦案腳步

台積電（2330）2奈米洩密引發國家危機，全案已由台灣高等檢查署進行偵辦。最高檢察署檢察總長邢泰釗今（18）日受訪時表示...

過去4年虧損近400億元的台積電亞利桑那州廠 上半年正式轉盈

台積電亞利桑那州廠（ TSMC Arizona）4年累計虧損近400億元的情況，隨著第一廠於去年第4季放量交貨，今年上半...

新竹地檢署攜手竹科業者與公會 共築營業秘密防護網

面對全球高科技產業激烈競爭，新竹科學園區管理局、法務部及新竹地檢署與竹科同業公會今日表示，多方將聯手合作，打造營業秘密保...

台積電德國廠動土週年 總裁：基礎建設已現雛形

台積電德勒斯登廠如火如荼興建中，總裁克伊區表示，廠房「已從地裡長出來」，團隊當前的重點是建立回收水系統、氣體與化學品供應...

鴻海董座劉揚偉證實 攜手軟銀建立俄州 AI 資料中心

針對市場傳出，鴻海（2317）把美國俄州廠賣給軟體銀行，攜手進軍AI資料中心？鴻海董事長劉揚偉18日證實，確實是攜手軟體...

友達集團2025自動化展 打造高效永續製造新典範

工業5.0是製造業演進的重要下一步，透過AI技術深化人機協作，並以永續發展為核心，提升效率的同時創造環境與經濟雙贏。友達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。