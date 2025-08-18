快訊

台積電2奈米洩密案 最高檢察署：若證據確鑿 將加速辦案腳步

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
最高檢察署檢察總長邢泰釗（中）今日針對積電2奈米洩密案，表示若證據確鑿 ，將加速辦案腳步。左為法務部次長黃世杰；右為巨城購物中心總經理羅仕清。記者簡永祥／攝影
最高檢察署檢察總長邢泰釗（中）今日針對積電2奈米洩密案，表示若證據確鑿 ，將加速辦案腳步。左為法務部次長黃世杰；右為巨城購物中心總經理羅仕清。記者簡永祥／攝影

台積電（2330）2奈米洩密引發國家危機，全案已由台灣高等檢察署進行偵辦。最高檢察署檢察總長邢泰釗今（18）日受訪時表示，因全案已進入司法調查，基於偵查不公開，他不便針對此案做任何評論，不過任何涉及國家安全重要技術，若證據明確，會要求檢調及司法部門加速辦案。

刑泰釗是在出席由新竹地檢署與國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、台灣科學園區科學工業同業公會及工研院共同舉辦「造山者—世紀的賭注」紀錄片特映暨座談會前受訪時，發表上述看法。

刑泰釗今日也針對廠商提告違反營業祕密案件從提出到最後定案，通常得費時長期半年時間，主因檢查機關對國安案件的偵查沒有系統性訓練。但他強調，營業祕密與國家安全息息相關，自111年到114年6月間 ，我國營業祕密法不起訴處分比率高達70%，換句話說有三成是被起訴，關鍵在於廠商蒐證資料不夠充份。

不過在三成的起訴中，有接近68.7%判決有罪，意謂100件中，大約有二成會被定罪。

從訴期長和起訴率低的數據分析，刑泰釗認為廠商、司法機關、檢察機關對辦理營業祕密案件的專業必須加強，才能守護國家重要技術及安全。

對於台積電2奈米洩密案，因是「國家安全法」修訂後首宗洩密案，引起各方關注。至於是否會如其他案件也一樣得經歷長達半年才會決定是否起訴，刑泰釗說：「目前偵查不公開，但如果若證據確鑿，我們會要求司法單位加速審判。」邢泰釗指出，一般來說，案件在起訴後會對外公布是否涉及違法。

邢泰釗表示，此次台積電洩密案中，檢方已經鎖定並拘提3名工程師，「相信後續進展不會拖太久。」

依「國家安全法」規定，若涉及非法取得或洩漏「國家核心關鍵技術」的營業秘密，情節重大者可處 5年以上、12年以下有期徒刑，並可併科 500萬元以上、1億元以下罰金；情節較輕者則處3年以上、10年以下有期徒刑。

國安 奈米 台積電

相關新聞

台積電（2330）2奈米洩密引發國家危機，全案已由台灣高等檢查署進行偵辦。最高檢察署檢察總長邢泰釗今（18）日受訪時表示...

過去4年虧損近400億元的台積電亞利桑那州廠 上半年正式轉盈

台積電亞利桑那州廠（ TSMC Arizona）4年累計虧損近400億元的情況，隨著第一廠於去年第4季放量交貨，今年上半...

新竹地檢署攜手竹科業者與公會 共築營業秘密防護網

面對全球高科技產業激烈競爭，新竹科學園區管理局、法務部及新竹地檢署與竹科同業公會今日表示，多方將聯手合作，打造營業秘密保...

台積電德國廠動土週年 總裁：基礎建設已現雛形

台積電德勒斯登廠如火如荼興建中，總裁克伊區表示，廠房「已從地裡長出來」，團隊當前的重點是建立回收水系統、氣體與化學品供應...

鴻海董座劉揚偉證實 攜手軟銀建立俄州 AI 資料中心

針對市場傳出，鴻海（2317）把美國俄州廠賣給軟體銀行，攜手進軍AI資料中心？鴻海董事長劉揚偉18日證實，確實是攜手軟體...

友達集團2025自動化展 打造高效永續製造新典範

工業5.0是製造業演進的重要下一步，透過AI技術深化人機協作，並以永續發展為核心，提升效率的同時創造環境與經濟雙贏。友達...

