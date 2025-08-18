劉揚偉：關稅疊加影響台廠 規劃美墨設科學園區

鴻海董事長、電電公會理事長劉揚偉今天表示，暫時性20%關稅疊加對公會25%會員影響較大，規劃在美國、墨西哥等地設立科學園區，不排除先在德州設立。他也證實鴻海擬與軟銀合資，將俄亥俄州廠區轉型生產資料中心設備，布局「星際之門」（Stargate）計畫。

談到核能公投議題，劉揚偉指出，能源攸關全民及產業未來發展的議題，需要適當的時間由大家討論；討論之後達到共識，朝共識推行。希望不是因為某些產業突然發展迅速，所以「一定要電、立刻就要怎麼樣」，他表示，決策千萬要有足夠的時間思考清楚。

劉揚偉下午以電電公會理事長身分出席理監事會，會前接受媒體採訪。談到暫時性20%關稅疊加對公會會員影響，劉揚偉直言，對電電公會絕大多數的會員廠商都有影響，大約25%的會員廠商影響較大，電電公會要與政府密切合作，希望對中小企業影響降到最低。

電電公會祕書長林全能說明，會員組成可分為17大類的產品範疇，其中重機電的產品影響程度較大，期盼未來發展可爭取降低對等關稅。

林全能指出，公會會進行各類產業交流會議，讓會員廠商瞭解政府在對等談判、對等關稅或是232條款相關關稅的進展。

林全能表示，電電公會也與政府合作，希望透過政府提出相關支援配套的措施，協助公會中小型會員，運用政府支援配套措施，布局海外市場。

林全能引述劉揚偉談話，希望在區域製造發展趨勢下，電電公會努力在重要市場地區，進一步落實建置實體科學園區。

劉揚偉指出，科學園區可能在美國、墨西哥還有其他開發中國家開始推動，會盡力去爭取到、或是國家可爭取到的最好條件，或是以鴻海集團可爭取到的最好條件，兩者哪一個最好，電電公會就提供給園區的會員廠商，不排除考量德州優先。

林全能指出，在關稅議題上，最重要是資訊充分讓會員廠商瞭解，電電公會的會員目前對232條款後續進展較關心，包括減稅、免稅範圍如何認定、投資後稅賦內容及原產地認定方式等，對生產製造相當重要。

談到鴻海集團處分美國俄亥俄州廠區進展，劉揚偉間接證實，這是與軟銀集團（SoftBank Group）合作布局規模5000億美元「星際之門」（Stargate）資料中心計畫，他說，「之前就一直在朝這個方向在推動」。

劉揚偉指出，相關合作案需要用電、需要場地，時間也非常重要，「不能等太久」，考量綜合因素，鴻海與軟銀都認為俄亥俄州廠區是非常合適的地方，相關準備可能早在半年多前開始。

劉揚偉指出，軟銀是設備和場地的供應者，鴻海會與軟銀設立合資公司，專門經營與資料中心設備生產相關業務，合資公司股權鴻海與軟銀各占50%，設備及場地項目，由軟銀100%持有。

針對核能公投立場，林全能指出，電電公會期盼尊重多元聲音，能源議題是多元化的議題，會尊重各界意見，公會期盼能源布局能穩定供電，兼顧合理價格和因應減碳議題。