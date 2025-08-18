光寶科擬砸11億元 取得新加坡辦公大樓資產

快訊

中央社／ 台北18日電

光寶科為深化東南亞市場，有意擴大新加坡辦公室規模，今天宣布擬收購註冊於新加坡的建設公司DAIZU PROPERTY 100%股權，以取得其所持有的新加坡辦公大樓資產。

光寶科今天代新加坡子公司LITE-ON SINGAPORE公告，擬以不高於4800萬元新加坡幣（約新台幣11.23億元），並扣除光寶科同意承接的淨負債後之餘額，收購DAIZU PROPERTY公司100%股權。

據了解，光寶科此舉主要是為了取得DAIZU旗下的新加坡辦公大樓資產，以擴大新加坡辦公室規模，藉此強化光寶科在東南亞市場的區域營運據點。

光寶科 新加坡 東南亞

