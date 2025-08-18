中華電信參加2025美國台灣形象展 展出 AI-Ready 資料中心解決方案

「2025美國台灣形象展」8月14日至16日在美國德州達拉斯（Dallas）盛大舉行，展出台灣「先進製造」、「智慧科技」領域的前瞻技術與國際競爭力。中華電（2412）今天表示，在展會智慧製造館展示「AI-Ready資料中心整合解決方案」，除提供選址、設計、建置到維運的一站式資料中心服務外，更進一步打造模組化、高效率、低風險的智慧製造與AI應用解決方案，完成因應AI時代的高運算需求下，衍生高功耗、高熱密度之挑戰。

中華電信在「2025美國台灣形象展」展出自行研發的智慧製造解決方案「CHTCityOS智慧管理平台」，結合5G、AI、大數據、雲端、資安與物聯網感測技術，用戶可透過單一介面掌握特定場域的各種運營資訊，實現智慧化監控，應用在國內外智慧工廠、智慧城市等多元領域。並攜手台灣合作夥伴，現場實體展示兩款液冷監控主機，讓參觀者近距離了解AI-Ready資料中心的關鍵設備與創新冷卻技術。

中華電信董事長簡志誠表示，愈來愈多台商選擇赴美設廠，中華電信將在美國子公司（CHT Global）多年深耕北美市場的基礎上，持續強化在地服務，發揮AI資料中心、智慧應用與永續ESG三大能量推升資通訊服務品質、促進產業技術升級，成為全球客戶海外發展最堅強的數位轉型夥伴。