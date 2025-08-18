台積電德國廠動土週年 總裁：基礎建設已現雛形

台積電德勒斯登廠如火如荼興建中，總裁克伊區表示，廠房「已從地裡長出來」，團隊當前的重點是建立回收水系統、氣體與化學品供應等基礎設施，把台積電經驗帶進歐洲並結合在地產業，為2027年投產鋪路。

台積電與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）合資設立的歐洲半導體製造公司（歐機電，ESMC），去年8月在德國德勒斯登（Dresden）舉行動土典禮，預計2027年投產，生產28至12奈米成熟製程晶片，供應歐洲汽車與工業市場。

適逢「動土一週年」，克伊區（Christian Koitzsch）接受德國重要科技新聞網站heise online專訪指出，從去年8月至今已完成50萬立方公尺土方工程，今年2月開始澆築混凝土，目前首批垂直結構已現雛形，廠房逐步「從地裡長出來」。

他說，建廠進度能如期推進，得益於當地政府與廠商的密切合作；加上歐盟「晶片法案」提供支持，使相關審批程序依「加速原則」優先處理，也是工程順利的重要原因。

克伊區表示，目前工地約有600名工人，未來高峰期將達5500人。他強調，廠房設計分為兩個區塊，將依客戶需求分階段啟動，不會同時上線。

他並透露，目前ESMC團隊已有逾50人，約一半來自台灣、一半來自歐洲。待全面投產後，員工數將增至2000人，規模是現在的40倍。他說，這已是非常雄心勃勃的計畫。

談及現階段重點工作，克伊區指出，一是建立工廠所需基礎設施，包括超純水、回收水系統及氣體與化學品供應，把台積電多年經驗帶到歐洲，並與當地企業合作；二是為材料供應作準備，確保化學品與氣體符合規格，目前正透過台灣母廠對歐洲原料進行預先認證，以落實「在地供應、在地生產」。

依照規劃，2027年將開始導入設備，屆時會先測試無塵室環境，再安裝運輸系統與初始機台，並透過測試晶片驗證製程，之後才會逐步導入客戶設計進入量產。

至於後段製程，克伊區坦言，台積電在德國不設封裝廠，未來將由股東及其他合作夥伴依需求處理。不過，他強調，將產能設在歐洲市場附近，能縮短前置期、降低物流成本，並提升客戶服務反應速度。

完工後，台積電德勒斯登廠將成為歐洲第一座「開放式鰭式場效電晶體（FinFET）代工廠」，不僅替股東公司生產晶片，也將對外提供代工服務。

從薩克森矽谷執行長貝森伯格（Frank Bösenberg）7月在個人社群帳號分享台積電施工地空拍圖可觀察到，台積電德國廠預定地架滿大型鷹架，工地旁則有博世（Bosch）今年已完工、新擴建的晶圓廠。