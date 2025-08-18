美蓓亞三美加碼搶親 國巨：延長公開收購芝浦日期

國巨競爭對手日本美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）日前宣布，提高對芝浦電子（Shibaura Electronics）收購價至每股6200日圓，被動元件大廠國巨今天表示，公開收購芝浦電子期間，延長至8月28日，國巨也考量是否因應調整此次公開收購條件。

美蓓亞三美14日公告，提高對芝浦電子收購價至每股6200日圓，相較美蓓亞三美前一次的收購價每股5500日圓，增幅約12.72%，這也追平國巨的公開收購價格。

國巨今天下午透過新聞稿指出，美蓓亞三美變更對芝浦電子的公開收購條件，國巨今天依據日本相關法規，將公開收購期間延長至8月28日。

國巨指出，截至目前，國巨預期將可於公開收購期間最後1日（包括延長後的期間），取得完成收購芝浦電子股份所需核准。國巨正考量是否因應美蓓亞三美調整的公開收購條件，而相應調整此次公開收購條件。

外媒8月初報導引述日本財務省名單，芝浦電子已被正式歸類為攸關國家安全的核心企業，報導引述日本財務省表示，這份名單主要是根據企業對財務省諮詢的回應。潛在交易是否需進行安全審查，由外國買家自行判斷。

根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻，以及溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。