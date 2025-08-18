國巨第七度延後對芝浦電子的收購案 期間延長至2025年8月28日

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件國巨（2327）18日宣布，鑒於美蓓亞三美株式會社在2025年8月14日變更對芝浦電子股份的公開收購條件，國巨依據日本相關法規，將公開收購期間延長至2025年8月28日。

美蓓亞三美先前公告，決定提高對芝浦電子收購價至每股6,200日圓，相較美蓓亞三美前一次的收購價每股5,500日圓，增幅約12.72%，這也追平國巨的公開收購價格。

國巨18日宣告，依據日本相關法規，將公開收購期間延長至2025年8月28日，截至目前，國巨預期將可於公開收購期間最後一日（包括延長後的期間）取得完成收購芝浦電子股份所需的核准。另外，國巨亦正考量是否因應美蓓亞三美調整其公開收購條件，而相應調整本次公開收購之條件。

