鴻海旗下富智康通過ISO 37001反賄賂管理系統認證 誠信經營獲國際認可

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
FIH舉行ISO 37001反賄賂管理系統認證授證儀式。由左至右為：FIH稽核處處長簡應鑾，安永（中國）企業諮詢有限公司華南區法證及誠信合規服務合夥人李恕，FIH財務長譚錦華，BSI大中華區標準應用方案總監祝嘉韻，FIH處長黃育嘉，安永（中國）企業諮詢有限公司華南區法證及誠信合規服務執行總監李珊珊，BSI長三角區銷售總監練衛堪，BSI方案高級經理楊明明。鴻海／提供
鴻海（2317）旗下富智康（FIH）長期落實反賄賂及反貪腐行動，為進一步接軌國際標準，自2024年與安永（中國）企業諮詢有限公司法證及誠信合規服務團隊合作導入ISO 37001反賄賂管理系統，並於2025年正式取得ISO 37001反賄賂管理系統認證，成為鴻海科技集團中首家獲頒此殊榮的子公司。FIH日前舉行授證儀式，由BSI大中華區標準應用方案總監祝嘉韻頒發證書予FIH財務長譚錦華，安永（中國）企業諮詢有限公司華南區法證及誠信合規服務合夥人李恕親臨見證。

FIH財務長譚錦華表示：「堅守誠信原則為FIH核心價值，我們積極確保企業營運符合最高的誠信與透明度標準，建立穩健的治理架構，落實誠信與正直的企業文化。FIH 對賄賂和貪腐皆採取零容忍政策，同時依據公司經營目標建立相符的反賄賂管理體系，確保其良好運行以實踐誠信經營。本次成功獲ISO37001認證，體現FIH積極響應全球ESG趨勢，持續完善企業治理。」

BSI大中華區標準應用方案總監祝嘉韻表示：「誠信是展現企業競爭力之重要指標，FIH積極落實ISO 37001，以系統化的管理框架有效預防、發現以及應對賄賂風險，展現企業誠信文化及治理能力、成功創造競爭優勢，同時為永續經營建立穩固基礎。」

FIH 已制定完善的反貪腐政策，並根據公司經營目標持續優化。針對公司內部管理，內部稽核定期進行貪腐風險評估，並制定中英文版《FIH反賄賂管理體系手冊》強化預防機制，要求所有管理階層及員工每年均須完成反貪腐培訓。在《行為準則》（Code of Conduct）中，也明確列出嚴禁之行為，規範所有董事、高階管理層及員工，對任何形式的貪腐、賄賂、挪用資金或其他不當行為採取零容忍態度。

針對供應鏈夥伴，FIH定期執行賄賂風險評估、盡職調查與稽核，積極預防外部貪腐事件發生，如在稽核中發現零容忍違規行為，會取消該供應商參與新專案的資格。此外，FIH更建立吹哨者機制，可透過指定的舉報熱線及其他管道，檢舉任何欺詐、不道德或不當行為。所有舉報內容皆嚴格保密，藉以保障不同利益關係人免於遭受報復、打壓、歧視或任何不利後果。

反賄賂是企業永續經營根基，FIH將持續舉行員工管理及培訓，並攜手供應鏈夥伴建立誠信合作關係，以高道德標準打造值得信賴的商業生態體系，朝永續未來目標邁進。

鴻海 安永

