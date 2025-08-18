為升跨足無人機反制系統 攻東協、中東市場
過去專注汽車電裝與智慧感測解決方案的為升電裝今天宣布，正式跨足無人機反制系統（C-UAS）市場，與國際國防科技公司合作，在台灣生產銷售及共同開發東協或中東等國際市場。
為升透過新聞稿說明，這家國防科技公司主要開發模組化無人機反制系統，廣泛應用在軍事基地、機場、政府建築、能源設施與大型活動現場等關鍵空域保護。
為升指出，雙方合作不但引進國防科技公司模組化C-UAS技術，為升並將負責台灣市場的推廣與在地化整合，及無人機反制系統研發與製造，並預計在東協與中東等市場推動合作計畫。
為升指出，此家國防科技公司核心技術涵蓋射頻（RF）探測、雷達整合，以及干擾（Jamming）與定向防護技術，可做到即時偵測、識別、干擾、追蹤與反制無人機的潛在威脅。
為升表示，集團在毫米波雷達、胎壓偵測系統（TPMS）及智能安防等領域深耕多年，並具備射頻訊號處理、人工智慧（AI）影像分析與多感測器整合的核心技術，與無人機反制系統的技術需求契合。
為升指出，無人機反制系統也將成為在自動駕駛輔助系統（ADAS）／毫米波雷達、通用型胎壓偵測系統、智能安防之後，第4大成長動能。
為升表示，無人機反制系統市場具長期戰略價值，結合集團本身在射頻偵測、感測器模組、AI影像辨識與系統整合的技術，未來有機會切入軍事、民航與關鍵基礎設施等多元應用。短期內，為升將以台灣市場為起點，中長期與自家AI監控系統結合，開拓東協與中東市場。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言