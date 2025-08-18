為升跨足無人機反制系統 攻東協、中東市場

過去專注汽車電裝與智慧感測解決方案的為升電裝今天宣布，正式跨足無人機反制系統（C-UAS）市場，與國際國防科技公司合作，在台灣生產銷售及共同開發東協或中東等國際市場。

為升透過新聞稿說明，這家國防科技公司主要開發模組化無人機反制系統，廣泛應用在軍事基地、機場、政府建築、能源設施與大型活動現場等關鍵空域保護。

為升指出，雙方合作不但引進國防科技公司模組化C-UAS技術，為升並將負責台灣市場的推廣與在地化整合，及無人機反制系統研發與製造，並預計在東協與中東等市場推動合作計畫。

為升指出，此家國防科技公司核心技術涵蓋射頻（RF）探測、雷達整合，以及干擾（Jamming）與定向防護技術，可做到即時偵測、識別、干擾、追蹤與反制無人機的潛在威脅。

為升表示，集團在毫米波雷達、胎壓偵測系統（TPMS）及智能安防等領域深耕多年，並具備射頻訊號處理、人工智慧（AI）影像分析與多感測器整合的核心技術，與無人機反制系統的技術需求契合。

為升指出，無人機反制系統也將成為在自動駕駛輔助系統（ADAS）／毫米波雷達、通用型胎壓偵測系統、智能安防之後，第4大成長動能。

為升表示，無人機反制系統市場具長期戰略價值，結合集團本身在射頻偵測、感測器模組、AI影像辨識與系統整合的技術，未來有機會切入軍事、民航與關鍵基礎設施等多元應用。短期內，為升將以台灣市場為起點，中長期與自家AI監控系統結合，開拓東協與中東市場。