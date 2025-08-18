快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

Gogolook 攜手新加坡電信商 StarHub 推防詐 App 「ScamSafe」拓版圖

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

為強化東南亞防詐市場布局，信任科技公司 GOGOLOOK（6902）18日宣布與新加坡領先電信公司StarHub合作，於新加坡市場正式推出共同開發的全新防詐App「ScamSafe」。由Gogolook授權防詐AI資料庫和產品維運支援，象徵進軍東南亞電信生態圈的重要起始點，更為後續市場擴張奠定關鍵。

新加坡為亞太地區數位滲透率最高的國家之一，為亞洲關鍵金融樞紐，但正面臨日益嚴峻的詐騙挑戰。根據新加坡警察部隊公布的數據指出，新加坡2024全年詐騙財損超過新幣11億元（約新台幣260億元），較前一年度增加70%。

研調機構DataReportal數據顯示，2024年初新加坡行動連線裝置數占總人口162.2%，顯示多數用戶擁有超過一台行動裝置，也凸顯推動數位安全防護的迫切需求。 StarHub推出的ScamSafe由Gogolook授權防詐AI資料庫和產品維運支援，可辨識陌生來電與阻擋詐騙電話、過濾可疑簡訊，並提供號碼查詢與可疑號碼回報功能，顯示Gogolook防詐資料庫與AI防詐技術具高度適應性和商業潛力，能快速且彈性對應不同市場需求。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，與StarHub合作推出防詐服務，象徵Gogolook的防詐科技成功進入東南亞金融重鎮，是拓展海外市場指標性合作。將持續透過多元商業策略，包括與在地夥伴合作、技術授權與產品在地化等方式，積極探索更多東南亞市場的可能性，擴大國際合作版圖。

ScamSafe已於新加坡正式上線，所有用戶皆可免費使用六個月，免費體驗過後將採全訂閱制收費，具備可觀商業潛力。

延伸閱讀

【詐騙實錄】陳歆／「真貴」的教訓

畢書盡出道15年首封新加坡金曲歌王！誓獻「未公開舞台驚喜」寵粉

美國熱銷保單將登台？兩大退休理財新選項 防詐、保本還能刷醫療費

市場避險需求高　富豪資產存進新加坡「金銀堡壘」

相關新聞

鴻海董座劉揚偉證實 攜手軟銀建立俄州 AI 資料中心

針對市場傳出，鴻海（2317）把美國俄州廠賣給軟體銀行，攜手進軍AI資料中心？鴻海董事長劉揚偉18日證實，確實是攜手軟體...

友達集團2025自動化展 打造高效永續製造新典範

工業5.0是製造業演進的重要下一步，透過AI技術深化人機協作，並以永續發展為核心，提升效率的同時創造環境與經濟雙贏。友達...

台積電穩盤、BBU強勢 台股漲97點達24431點創新高

台股今天開低走高，權值股台積電與鴻海穩盤，電子類股資金輪動快速，PCB上游玻纖布、BBU和銅箔基板族群強勢，宏達電領漲智...

崇越推全球最小3D感測光源模組 攜手日商SCIVAX自動化展亮相

半導體材料供應商崇越科技引進日本奈米壓印專業製造商SCIVAX的3D感測光源模組Amtelus。該模組結合日本信越化學的...

台北國際自動化工業大展 羅昇AI視覺整合方案將亮相

羅昇將於2025年台北國際自動化工業大展亮相，主題聚焦「數位智造、雙軸轉型」，展出多項半導體、智慧製造與綠能應用解決方案...

台積電美國新廠開始賺錢了 法人看好兩大關鍵

台積電（2330）財報已顯示，首度認列TSMC Arizona 64.47億元投資收益。法人分析，台積電美國P1廠202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。