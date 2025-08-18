Gogolook 攜手新加坡電信商 StarHub 推防詐 App 「ScamSafe」拓版圖

為強化東南亞防詐市場布局，信任科技公司 GOGOLOOK（6902）18日宣布與新加坡領先電信公司StarHub合作，於新加坡市場正式推出共同開發的全新防詐App「ScamSafe」。由Gogolook授權防詐AI資料庫和產品維運支援，象徵進軍東南亞電信生態圈的重要起始點，更為後續市場擴張奠定關鍵。

新加坡為亞太地區數位滲透率最高的國家之一，為亞洲關鍵金融樞紐，但正面臨日益嚴峻的詐騙挑戰。根據新加坡警察部隊公布的數據指出，新加坡2024全年詐騙財損超過新幣11億元（約新台幣260億元），較前一年度增加70%。

研調機構DataReportal數據顯示，2024年初新加坡行動連線裝置數占總人口162.2%，顯示多數用戶擁有超過一台行動裝置，也凸顯推動數位安全防護的迫切需求。 StarHub推出的ScamSafe由Gogolook授權防詐AI資料庫和產品維運支援，可辨識陌生來電與阻擋詐騙電話、過濾可疑簡訊，並提供號碼查詢與可疑號碼回報功能，顯示Gogolook防詐資料庫與AI防詐技術具高度適應性和商業潛力，能快速且彈性對應不同市場需求。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，與StarHub合作推出防詐服務，象徵Gogolook的防詐科技成功進入東南亞金融重鎮，是拓展海外市場指標性合作。將持續透過多元商業策略，包括與在地夥伴合作、技術授權與產品在地化等方式，積極探索更多東南亞市場的可能性，擴大國際合作版圖。

ScamSafe已於新加坡正式上線，所有用戶皆可免費使用六個月，免費體驗過後將採全訂閱制收費，具備可觀商業潛力。