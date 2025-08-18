鴻海董座劉揚偉證實 攜手軟銀建立俄州 AI 資料中心

針對市場傳出，鴻海（2317）把美國俄州廠賣給軟體銀行，攜手進軍AI資料中心？鴻海董事長劉揚偉18日證實，確實是攜手軟體銀行，進軍星際之門AI資料中心。他說，「其實之前就一直在朝這個方向在推動，我們知道這個合作案，首先它需要電、需要場地，時間也非常重要，不能等太久，在這些綜合因素的考量下，我們覺得俄州是一個非常合適的地方，軟銀也這樣覺得，其實相關的準備動作，可能半年多前就已經開始動作了」。

劉揚偉說：「如果大家有機會，上次去過鴻海俄州工廠的記者朋友們，你們現在去看，已經不太一樣了。鴻海俄州廠第一個確定買家就是軟體銀行，也就是說，軟體銀行負責場地與設計，然後，我們會跟軟體銀行會有一個合資企業，專門去經營跟資料中心設備相關的生產。」