聽新聞
0:00 / 0:00
鴻海董座劉揚偉證實 攜手軟銀建立俄州 AI 資料中心
針對市場傳出，鴻海（2317）把美國俄州廠賣給軟體銀行，攜手進軍AI資料中心？鴻海董事長劉揚偉18日證實，確實是攜手軟體銀行，進軍星際之門AI資料中心。他說，「其實之前就一直在朝這個方向在推動，我們知道這個合作案，首先它需要電、需要場地，時間也非常重要，不能等太久，在這些綜合因素的考量下，我們覺得俄州是一個非常合適的地方，軟銀也這樣覺得，其實相關的準備動作，可能半年多前就已經開始動作了」。
劉揚偉說：「如果大家有機會，上次去過鴻海俄州工廠的記者朋友們，你們現在去看，已經不太一樣了。鴻海俄州廠第一個確定買家就是軟體銀行，也就是說，軟體銀行負責場地與設計，然後，我們會跟軟體銀行會有一個合資企業，專門去經營跟資料中心設備相關的生產。」
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言