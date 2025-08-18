快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海董座劉揚偉證實 攜手軟銀建立俄州 AI 資料中心

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉（右）。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）。記者蕭君暉／攝影

針對市場傳出，鴻海（2317）把美國俄州廠賣給軟體銀行，攜手進軍AI資料中心？鴻海董事長劉揚偉18日證實，確實是攜手軟體銀行，進軍星際之門AI資料中心。他說，「其實之前就一直在朝這個方向在推動，我們知道這個合作案，首先它需要電、需要場地，時間也非常重要，不能等太久，在這些綜合因素的考量下，我們覺得俄州是一個非常合適的地方，軟銀也這樣覺得，其實相關的準備動作，可能半年多前就已經開始動作了」。

劉揚偉說：「如果大家有機會，上次去過鴻海俄州工廠的記者朋友們，你們現在去看，已經不太一樣了。鴻海俄州廠第一個確定買家就是軟體銀行，也就是說，軟體銀行負責場地與設計，然後，我們會跟軟體銀行會有一個合資企業，專門去經營跟資料中心設備相關的生產。」

鴻海 軟體銀行

延伸閱讀

鴻海攻機器人大腦 輝達助陣…人形產品將會思考、判斷、解決問題

日職／不能讓「台灣至寶」都被火腿搶走 軟銀計畫明年訪台交手這兩隊

劉揚偉轉向共融 取代併購

劉揚偉、利明献攜手幹大事

相關新聞

鴻海董座劉揚偉證實 攜手軟銀建立俄州 AI 資料中心

針對市場傳出，鴻海（2317）把美國俄州廠賣給軟體銀行，攜手進軍AI資料中心？鴻海董事長劉揚偉18日證實，確實是攜手軟體...

友達集團2025自動化展 打造高效永續製造新典範

工業5.0是製造業演進的重要下一步，透過AI技術深化人機協作，並以永續發展為核心，提升效率的同時創造環境與經濟雙贏。友達...

台積電穩盤、BBU強勢 台股漲97點達24431點創新高

台股今天開低走高，權值股台積電與鴻海穩盤，電子類股資金輪動快速，PCB上游玻纖布、BBU和銅箔基板族群強勢，宏達電領漲智...

崇越推全球最小3D感測光源模組 攜手日商SCIVAX自動化展亮相

半導體材料供應商崇越科技引進日本奈米壓印專業製造商SCIVAX的3D感測光源模組Amtelus。該模組結合日本信越化學的...

台北國際自動化工業大展 羅昇AI視覺整合方案將亮相

羅昇將於2025年台北國際自動化工業大展亮相，主題聚焦「數位智造、雙軸轉型」，展出多項半導體、智慧製造與綠能應用解決方案...

台積電美國新廠開始賺錢了 法人看好兩大關鍵

台積電（2330）財報已顯示，首度認列TSMC Arizona 64.47億元投資收益。法人分析，台積電美國P1廠202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。