友達集團2025自動化展 打造高效永續製造新典範

工業5.0是製造業演進的重要下一步，透過AI技術深化人機協作，並以永續發展為核心，提升效率的同時創造環境與經濟雙贏。友達（2409）光電發揮多年製造經驗與技術整合能力，將內部場域經驗轉化為對外服務的解決方案，協助企業智慧轉型與永續升級。於8月20至23日登場的2025台北國際自動化工業大展，友達旗下子公司友達數位與友達宇沛，以「數據賦能永續」為展示主軸，整合AIoT、能源管理、碳排監控與智慧製造的核心技術，打造涵蓋數據整合、AI優化到節能減碳的全方位解決方案。

智造方案加速工廠升級 助企業兼容布局全球與在地深化

友達數位專注於智慧工業服務，推出提升設備效能、能源效率與製程穩定性的智造解決方案，已成功導入全球多個客戶場域。在設備效能優化上，鋼鐵大廠中鴻鋼鐵導入APES馬達健康管理系統，以AI蒐集資料並建立專家物理模型，10分鐘內即可分析設備健康度，大幅降低非計畫性停機時間減少逾30%，顯著提升設備稼動率與良率；在能源應用面，日商化學大廠住華科技透過CRYOLEAP冰水系統智慧節能解決方案，採用AI智慧控制技術及預測性維護，根據設備的運行狀態即時調整參數，避免設備過度運行，有效規劃能源運用，達到年平均節電10%、年節省新台幣250萬電費的成效，同時強化碳排管理與製程穩定性。

友達數位亦積極拓展海外市場，針對東南亞製造業面臨的設備聯網化不足、數據決策基礎薄弱、能源使用透明度低與碳排放壓力攀升等挑戰，推出具備模組化、標準化且即插即用部署能力的智慧製造解決方案，透過高度標準化的架構，企業可快速導入所需方案，大幅降低部署門檻與導入時間。目前已於馬來西亞與越南之當地鞋類與隱形眼鏡製造等多元場域，展現強大的推廣彈性與複製能力，成功導入智慧能源監控、設備健康管理等方案；這些方案更兼容多語系，並結合既有的海外布局，提供在地專人服務，確保客戶獲得即時且專業的支援。未來，其應用也將逐步擴展至更多產業與全球市場，加速各地智慧工廠轉型進程。

一站式碳管理解決方案 賦能企業碳實力

從製造端的智慧升級到營運端的永續治理，友達宇沛專注於碳管理、水處理與智能化控制等永續解決方案，推出以ACA碳管理平台為核心的碳管理解決方案，協助企業管理整體碳排放，不僅實現碳排數據盤查，且支援串接能源管理系統的運作數據；在加乘搭配淨零智慧建築解決方案下，讓企業可掌握營運時之碳排熱點，並即時監控減碳KPI，透過制定減碳策略及追蹤減碳成效，規劃出專屬的淨零排放路徑，將碳焦慮轉為碳實力。