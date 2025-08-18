崇越加速推動奈米壓印應用 攜手日商 SCIVAX 自動化展亮相

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越（5434）今日宣布，引進日本奈米壓印專業製造商SCIVAX的3D感測光源模組Amtelus。該模組結合日本信越化學的材料技術與精密加工實力，實現全球最小尺寸感測光源模組的創舉，並透過奈米壓印技術大幅降低生產成本。此突破性技術將於8月20日至23日於「2025臺北國際自動化工業大展」南港展覽館二館展出。崇越科技強調，將持續深耕SCIVAX技術推廣，加速推動奈米壓印應用於下一世代的高階感測技術。

隨著3D感測市場朝向微型化、低功耗與高精度發展，Amtelus可望成為新一代感測光源的關鍵技術方案，並進一步應用於智慧穿戴、AR裝置、工業感測與生命科學等新興場域，如生命監測感測器。

崇越科技為SCIVAX關鍵合作夥伴，推出涵蓋設備、技術與整合支援的奈米壓印全方位解決方案，從RubiQ100奈米壓印設備銷售；以及光學模擬、模具製作、奈米壓印，蝕刻到檢測等一站式技術支援。

此次展出的Amtelus模組，為SCIVAX與全球矽晶圓龍頭信越化學共同研發，整合SCIVAX的Platanus光學透鏡，具備高均勻發光特性，在尺寸、光學與成本面皆實現嶄新突破。該模組具有三大優勢：

模組與傳統產品相較，厚度低於二分之一，體積僅十分之一，安裝面積小於1平方公釐，可靈活應用於智慧型手機、AR眼鏡等移動裝置，亦可透過多模組組合，實現自由度更高的3D感測功能。可提供140度以上廣角照射或120度×30度的掃描照射方式，依不同應用場景客製光場分佈。透鏡與發光元件一體封裝於樹脂中，採用奈米壓印量產技術製作，相較傳統方式更具成本與生產效率優勢。

