宸曜前進台北自動化展 攜手夥伴展現 AI 落地實力

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

強固嵌入式系統領導品牌宸曜（6922），將於8月20日至23日參加2025台北國際自動化工業大展，以「Edge AI賦能 × 強固智造」 亮相，聚焦AI應用落地，展示邊緣AI如何驅動製造業升級轉型。現場將攜手多家系統整合夥伴，透過實機展示呈現AI在實際場域的應用成效，全面揭示AI加值製造的即戰力。

身為全球邊緣運算領域的先行者，宸曜科技長期專注於邊緣AI運算平台的開發與場域部署，此次展出海內外多家系統整合夥伴的智慧製造關鍵應用之實際專案，包含機器視覺外觀檢測、即時偵測預警到工廠即時數據分析，全面對應工廠效率、安全與管理的嚴苛需求，具體展現合作生態系如何助力AI應用落地。

面對智慧倉儲、物流與智慧城市設施等極端環境對於應用升級的需求，宸曜也將展出具IP66防護等級的NRU系列強固型AI電腦，採用NVIDIA Jetson Orin模組，提供高達275 TOPS的AI推論效能，支援多樣、多路相機輸入、無風扇設計，專為嚴苛場域打造。同時，宸曜亦參與「NVIDIA Passport Program 護照計畫」，透過模擬場域應用展示AI在倉儲、叉車管理與工廠安全等實務場景的運作效益。

展區也將亮相全新Intel Core Ultra 200系列處理器的無風扇工業電腦——Nuvo-11000系列。該系列結合24核心/24執行緒的運算效能與內建NPU人工智慧加速器，AI推論效能最高可達36 TOPS，成為高效穩定、適用於各類工業邊緣AI應用的新一代平台。

宸曜科技副總經理藍林忠表示：「我們觀察到產業界對AI導入的態度正從試水溫轉為積極部署，而更多具挑戰性的應用環境也隨之浮現。宸曜的強固型AI平台是因應這些需求設計，無論是運算效能、環境適應性或擴充性，都能滿足製造現場實際需求。我們看好AI將為智慧製造注入強勁動能，加速產業升級轉型。」

