自動化展20日登場 台廠秀AI工廠智慧製造方案

台灣機器人與智慧自動化展將於20日起至23日登場，包括台達電、新漢智能、四零四科技、凌華科技、新代集團等工業自動化設備方案台廠，將展示智慧製造與人工智慧（AI）工廠應用平台與軟硬體方案。

台達電指出，將以「AI賦能 創變永續智造」為主軸參展，推出企業無線解決方案，將AI、Wi-Fi與設備的位置洞察全面整合，強調打造能「思考」的智慧無線平台，確保無人搬運車（AGV）、自主式移動機器人（AMR）及各式關鍵任務設備，都能智能連線，布局下一世代工業無線基礎建設。

此外，台達電也將展示「虛實整合智能製造示範線」，建構智慧工廠的數據串聯與同步運作，結合數位孿生（Digital Twin）和AI技術，落實分散製造、集中管理。

新漢集團子公司新漢智能指出，具備自主決策能力的AI助理應用，將引領包括智慧工廠等真實世界變革，此次展會以「AI賦能精神堡壘」為核心，展示即時性運動控制、企業戰情室2.0、工業物聯網監控、數位孿生共創等應用在智慧工廠的方案。

四零四科技（Moxa）表示，此次展會以「強韌聯網，賦能綠色智造」為主軸，從符合IEC 62443的資安防護建議、到AI驅動的預兆診斷與能源監控，展示構建智慧工廠基礎包括資安、無線連網、連結與邊緣運算、智慧與淨零綠廠等解決方案，同時展出與系統整合夥伴共同打造的AI工廠樣貌。

Moxa指出，AI驅動智慧製造逐步普及，重塑全球產業工廠布局，更需要網通基礎設施，支撐數據整合、機器學習、自動化生產、即時監控及決策優化的5大關鍵AI功能。

凌華科技指出，今年台北自動化展以「實現企業AI自主，掌握智控核心」為主題，串聯邊緣推論與實體AI，推出多元邊緣運算解決方案，主題之一展示邊緣運算和智慧製造，涵蓋智慧品檢與製程數位化、即時影像解析與精密製程控制、AOI光學檢測等智慧製造應用環境。

新代集團指出，將攜手旗下聯達智能與正鉑雷射，現場呈現「製造在地化＋AI管理全球化」的雙軌進化策略，並針對工具機、電子、車用零組件等產業，展示用AI協助即時數據分析與機器學習，強化加工參數、自動補償偏差，實現設備自適應調控。

新代透露，展會也將展出智慧工廠管理平台，結合碳排追蹤、能源使用分析與生產效率監控，提供企業ESG管理工具，搭配生產顧問服務，協助打造永續、低碳且高效的智慧工廠。