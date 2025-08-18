台積電穩盤、BBU強勢 台股漲97點達24431點創新高

快訊

中央社／ 記者吳家豪台北18日電
台股今天開低走高。中央社
台股今天開低走高，權值股台積電與鴻海穩盤，電子類股資金輪動快速，PCB上游玻纖布、BBU和銅箔基板族群強勢，宏達電領漲智慧眼鏡概念股，指數盤中急拉翻紅，漲97點，一舉衝上24431.78點，突破2024年7月高點24416.67點，創歷史新高。

電子權值股台積電盤中走低至1170元、跌幅約0.85%，隨即回到平盤1180元，鴻海沿平盤207元震盪；聯發科、大立光盤中漲幅超過1%，推出智慧眼鏡的宏達電盤中直奔漲停51.6元。

BBU概念股的順達漲逾8%，最高311元再創新高，新盛力漲逾6%，最高達169.5元同步創新高，系統電漲逾8%，最高來到56.8元。

台積電 權值股

