台積電美國新廠開始賺錢了 法人看好兩大關鍵

台積電（2330）財報已顯示，首度認列TSMC Arizona 64.47億元投資收益。法人分析，台積電美國P1廠2024年第4季才開始量產N4晶圓，進入量產半年後就可以轉虧為盈，背後有兩大關鍵，預期後續規模經濟效益擴張下獲利持續看增。

法人分析，台積電美國廠獲利兩大關鍵包含：客戶訂單滿載，使產能利用率達到高檔，另外預期台積電可以順利轉嫁當地較高昂成本。

不過，法人也分析，美國的政策可能變動，232半導體關稅與對等關稅等干擾景氣短期波動可能潛在影響台積電獲利，可是大環境因素個別公司無法改變，不過台積電競爭力仍將優於同業。

台灣半導體協會（TSIA）13日發布統計新聞稿，引用工研院產科國際所最新數據顯示，二度上修今年台灣半導體產值估逾6.4兆元，年增逾22%，主要是晶圓代工強勁成長，估計較2024年產值成長28.3%。

台灣半導體協會先前5月引用工研院產科國際所數據發布統計新聞稿，數據顯示，當時首度上修今年台灣半導體產值估逾6.3兆元，年增19.1%，其中晶圓代工成長年成長幅度高達23.8%居冠。外界預期主要是台積電帶動。

台積電日前公布今年7月營收3,231.6億元，月增22.5%，年增25.8%，為歷史次高、同期新高，優於預期。台積電前七月營收首度突破2兆元關卡，達2兆962.1億元，年增37.6%，為同期新高。

台積電先前召開法說會，預估第3季美元營收318億至330億美元，平均值324億美元，季增約8%。符合市場預估季增3%至7%區間，毛利率55.5%至57.5%較前一季下滑，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元，第3季新台幣將升值6.6%，估計將影響新台幣營收約6.6%，影響毛利率約2.6個百分點。