台積電美國廠轉虧為盈 法人：競爭力決定後續表現
台積電（2330）首度認列TSMC Arizona的64.47億元投資收益。法人表示，台積電美國P1廠去年第4季才開始量產N4晶圓，進入量產半年後就可以轉虧為盈，顯示客戶訂單滿載，使產能利用率達到高檔，另可以順利轉嫁當地較高昂成本，雖關稅等短期波動將影響獲利，但台積電競爭力優於同業，持續看好營運後市。
分析師指出，TSMC Arizona第2季稅後純益42.32億元，母公司台積電首度認列64.47億元投資收益，雖僅占台積電單季稅後純益1.62%，但台積電美國P1廠去年第4季才開始量產N4晶圓，月產約30K的N4晶圓，進入量產半年後就可以轉虧為盈；今年第1季TSMC Arizona稅後純益4.96億元，顯示客戶訂單滿載，使產能利用率達到高檔，另可以順利轉嫁當地較高昂成本；上半年TSMC Arizona稅後淨利為47.28億元，相較去年虧損142.98億元，獲利明顯改善。
TSMC Arizona獲利較日本廠JASM好很多。日本熊本JASM今年上半年虧損62.22億元，台積電持股73%，認列45.2億元淨損，主因是車市和消費性市場需求不佳。TSMC Arizona、ESMC、JASM及台積電南京等子公司，分別與當地政府簽署補助合約，合約內容包含應遵守的建廠時程及其他條件，因於當地設廠營運而分別取得美國、德國、日本及中國政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。TSMC Arizona得針對符合資格之投資，申請投資金額的25%作為投資補助。
分析師指出，台積電是現在擁有N5以下高階製程的唯一純晶圓代工廠，良率又高於競爭對手，高階產能全球最多，加上台灣擁有一個完整豐沛的半導體生態系，使台積電競爭力優於同業。台積電維持預計AI加速器業務營收在2025年將會持續增加一倍，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦，加上美國大而美法案，有利台積電在美國設廠。
雖關稅不確定性持續存在，232調查尚未公布，需觀察關稅對終端需求的影響，但在輝達H20解禁後，尚未看到客人行為改變，不過可以繼續向中國這麼大市場自由供應晶片，對台積電為正面助益；台積電上修今年美元營收至年成長30%，成長動能來自AI及N5、N3製程和先進封裝CoWoS等營收貢獻上揚，市場預估全年每股獲利約為60元。
