台積電成為「護城河」 三家壽險金控第2季帳面收益增加311億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

第2季匯損風暴壓境，台積電（2330）成為「護城河」。以國泰金（2882）、富邦金（2881）、凱基金（2883）來看，光台積電一檔就為三家壽險金控，第2季增加了約311.8億元的帳上未實現收益，成為壽險金控獲利與淨值的最大靠山。

台積電15日收1,180元，較6月底1,060元，漲幅高達11%，有助三大壽險金控實現帳上未實現收益，進一步挹注獲利。

壽險業九成股票部位，全都是放FVPL中並採「覆蓋法」，賣股已實現的處分利益，可進損益表，反映在當期獲利上，未實現的評價利益則進OCI，影響淨值。

台積電這波跌深反彈讓壽險金控一方面藉由逢高減碼、鎖定收益，減緩匯損衝擊，撐住淨值，另一方面降低持股集中度。

據各金控揭露台股大額交易資料中，國泰金、富邦金、凱基金6月底持股台積電市值各是892.5億元、1,045.4億元、及265億元，仍為投資組合中最核心部位。以台積電第2季單季股價漲幅16.4%換算，三業者在第2季各減碼台積電8,756張、3萬3,645張及2萬2,515張，採逢高減碼、鎖定帳上未實現收益。

假設持股成本不變，並還原台積電第2季的季漲幅後，在相同股數基準下，推算出國泰金持有台積電、帳上增加評價利益約126.3億元、富邦金約147.9億元、開發金約37.6億元，合計帳上增加未實現評價利益311.8億元。

國泰金減碼19檔科技股、富邦金減碼15檔、凱基金則減碼三檔，整體約六到七成個股都有評價利益。

法人說，第2季壽險業靠著科技股股價飆升，減緩匯損衝擊，甚至進一步帶動帳上評價利益大幅增加。

顯示大型電子龍頭扮演壽險金控「進攻、退守」的核心資產。

台積電 壽險業 國泰金

