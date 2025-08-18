科技論壇27日登場／工研院AI策略長余孝先：AI 落地 催動產業革新

工研院AI策略長余孝先表示，AI在近十餘年來的幾波重大突破發展下，已經過了需要宣導應用價值的階段，進入百工百業、從企業到個人都能採用的蓬勃發展期。伴隨DeepSeek今年初橫空出世，為生成式AI（Generative AI）發展帶來深遠的影響，在改變產業生態系之際，同步加速應用面及普及度。

迎接AI黃金十年，經濟日報將於27日在台北國際會議中心（TICC）舉辦2025科技論壇「開啟AI新紀元」。本論壇由經濟日報主辦、協辦單位為中華電信（2412），工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。

余孝先將出席論壇，並以「AI完美落地 推動產業新氣象」為題，發表專題演講。

余孝先指出，近十餘年來AI發展的重大突破節點，首先在於2024年諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey E. Hinton）教授，在2012年間發展出基於卷積神經網絡（CNN）的AlexNet，在影像辨識上展現出驚人的成果，在辛頓持續努力下，深度學習開始被社會大眾關注。

2017年則是從影像辨識進展到可對話Transformer演算法架構，應用面更生活化進步。2022年ChatGPT問市，是基於Transformer的應用上重大突破。再到2025年DeepSeek優異表現，算是最新的一個重要里程碑。

觀察這十餘年的AI發展，余孝先認為可歸因為三大面向：首先是「演算法的進步」，包括從辛頓的AlexNet模型，到Google的Transformer架構，再到OpenAI的ChatGPT，以及DeepSeek。其次為「資料量的大幅增加」，最後是「算力提升」。

余孝先指出，DeepSeek的創新來自兩個方面，一是聚焦追求運算效率而非擴增運算資源，故其訓練成本僅為ChatGPT的幾十分之一，開啟嶄新思維。日後AI的進步，不再全仰賴於花大錢買設備，才能推升生成式AI的效能。

其次是DeepSeek採用開源策略，將模型參數與架構公開，允許任何人在MIT授權條款下自由使用、修改甚至商業應用。而使用者門檻因而降低，將加速應用及普及度，進而改變產業生態。

工研院在2015年即提出發展AI三大策略，包括「產業AI化」、「AI產業化」以及「AI平民化」，至今仍適用。AI已進入落地階段朝為百工百業、甚至個人使用大步前行。

其中，最為成功的發展案例，是工研院研發的對話機器人（自然語言處理）技轉程曦資訊，其再衍生成立「人工智能」公司，專攻線上客服市場，在台灣的銀行業市占率相當高。