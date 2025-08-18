DDR4報價逐季上漲 威剛、鈺創、創見跟著旺

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

DDR4今年報價逐季大幅上漲趨勢，滿手庫存的記憶體模組廠也業績大進補。法人預計，布局DDR4利基型記憶體市場的威剛（3260）、鈺創（5351）、創見（2451）、宇瞻（8271）等相關供應鏈，擺脫匯損效應後，下半年業績可望逐季上升，賺DDR4漲價財。

DDR4先前傳出16Gb規格報價一度高於新一代的同容量DDR5產品，讓擁有庫存的記憶體模組廠後續營運看俏。這波DDR4價格強勁，仍使用DDR4的終端產品包括網通、顯示器、AI物聯網等相關裝置，更改設計時間需要至少一年，代表DDR4漲價商機可旺到年底。

搭上漲價潮，記憶體模組廠有機會將先前打消庫存的存貨在這波順利銷售，加上新台幣匯率開始持穩，業界普遍看好，本季記憶體模組廠營收有機會繳出近年新高的亮眼成績。

威剛在記憶體模組廠有相對指標性，今年第2季單季每股淨利已經達到2.75元，是一年以來單季新高，7月營收年成長39.5％至42.61億元，維持在單月40億元以上的高水準。法人推估，威剛今年第3季單季合併營收有望季增雙位數水準，且先前打銷存貨持續回沖，獲利將有望再度走高。

近年持續虧損的鈺創也傳出好消息，7月營收3.07億元，是近一年以來單月新高，較6月營收月增22.4％。法人表示，鈺創受惠於網通客戶持續追加訂單，使DDR4規格4Gb至16Gb的出貨量都增加。

