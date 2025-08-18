DDR4飆漲 預期下季還會兩位數漲價 南亞科有望轉盈

全球三大DRAM廠今年起陸續降載DDR4產能，DDR4產能在下半年出現明顯供給缺口，產品報價持續看漲。業界傳出，作風向來保守的南亞科（2408）8月價格平均調漲11％～16％，預計第4季將再漲雙位數水準，南亞科單月轉虧為盈的目標有望提前達陣。

業界指出，三星、美光及SK海力士等全球三大DRAM廠因應DDR5及HBM未來商機，去年起開始陸續關閉DDR4產能，今年起通知客戶逐步減產訊息。今年消費性產品吹逆風，但DDR4卻出現現貨價及合約報價都同步大幅上漲的明亮前景。

原先就在DDR4市場的南亞科順勢搭上這波漲價商機，平常作風保守的公司更主動出擊、調漲合約報價。供應鏈透露，南亞科8月1日正式向客戶實施新價格，根據不同客戶別分別調漲11％～16％不等。

由於DDR4整體市場需求仍大於全球產能，業界推估今年下半年這波DDR4的供給缺口已經達到10％～15％，南亞科醞釀第4季再度上調DDR4的報價，估將可望達到雙位數水準。

業界進一步說，DRAM市場近兩年因中國大陸消費市場需求銳減，價格走跌，讓南亞科截至今年第2季為止繳出連九季虧損。但南亞科最新財報顯示，庫存金額仍高達300億元以上，因DDR4近期價格逐月上調，成為讓南亞科第3季獲利的主要關鍵。

南亞科公告7月合併營收達53.52億元，創下三年半以來單月新高，月增31.4％，年增94%。累計今年前七月合併營收超越去年同期水準，年增4%，為三年來同期新高。

法人認為，南亞科今年6月開始產能利用率恢復滿載，雖然三大DRAM廠仍持續供應DDR4，但南亞科報價較具市場優勢。



