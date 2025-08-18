和大、邦泰、上銀 卡位AI機器人商機
兼具軟硬整合實力，台灣可望成為全球機器人製造基地，台灣供應鏈業者包括和大（1536）、邦泰（8935）、上銀（2049）、盟立（2464）、新代、富田等大廠近期陸續獲國際級大廠邀加入團隊，打造AI機器人製造大聯盟。
國際大廠積極尋求製造夥伴，機器人零組件中的行星減速機、諧波減速機等，用作關節、軸部關鍵零組件，傳由和大集團獨家合作。
最近剛加入和大集團的複材大廠邦泰，積極卡位機器人機身新材料「聚醚醚酮」（PEEK）商機，預計最快兩個月後推出PEEK複材，鎖定機器人機身、外殼等，躋身國際機器人大聯盟，PEEK材質特色為超輕量化，是飛天機器人「減重」起飛的重要原料。
工具機控制器大廠新代科技明年啟動下一個五年計畫，聚焦在Al與機器人。新代董事長蔡尤鏗透露，正與台灣機器人「龍頭廠」洽談策略合作，初步鎖定機器人控制器項目。
