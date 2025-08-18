快訊

對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

聯合報社論／不准疑美！賴政府踩著關稅慘業表忠

和大、邦泰、上銀 卡位AI機器人商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

兼具軟硬整合實力，台灣可望成為全球機器人製造基地，台灣供應鏈業者包括和大（1536）、邦泰（8935）、上銀（2049）、盟立（2464）、新代、富田等大廠近期陸續獲國際級大廠邀加入團隊，打造AI機器人製造大聯盟

國際大廠積極尋求製造夥伴，機器人零組件中的行星減速機、諧波減速機等，用作關節、軸部關鍵零組件，傳由和大集團獨家合作。

最近剛加入和大集團的複材大廠邦泰，積極卡位機器人機身新材料「聚醚醚酮」（PEEK）商機，預計最快兩個月後推出PEEK複材，鎖定機器人機身、外殼等，躋身國際機器人大聯盟，PEEK材質特色為超輕量化，是飛天機器人「減重」起飛的重要原料。

工具機控制器大廠新代科技明年啟動下一個五年計畫，聚焦在Al與機器人。新代董事長蔡尤鏗透露，正與台灣機器人「龍頭廠」洽談策略合作，初步鎖定機器人控制器項目。

和大 機器人 大聯盟

延伸閱讀

「這些產品」標榜可溶解也別沖馬桶 衛浴大廠揭真相：恐釀阻塞故障

邦泰 擬賣大陸、越南資產

MLB／姜白虎簽約美經紀公司挑戰大聯盟 「兄弟」陳琥仍在中職掙扎

MLB ／巨人下放新秀左投 鄧愷威續留大聯盟明先發戰教士

相關新聞

鴻海攻機器人大腦 輝達助陣…人形產品將會思考、判斷、解決問題

鴻海攜手輝達（NVIDIA）衝刺機器人事業，朝關鍵的大腦邁進。鴻海將在11月舉行的鴻海科技日中，推出與輝達合作開發的最新...

科技論壇27日登場／工研院AI策略長余孝先：AI 落地 催動產業革新

工研院AI策略長余孝先表示，AI在近十餘年來的幾波重大突破發展下，已經過了需要宣導應用價值的階段，進入百工百業、從企業到...

和大、邦泰、上銀 卡位AI機器人商機

兼具軟硬整合實力，台灣可望成為全球機器人製造基地，台灣供應鏈業者包括和大、邦泰、上銀、盟立、新代、富田等大廠近期陸續獲國...

機器人供應鏈 台系鏈軟硬體實力吸睛

台灣機械公會理事長莊大立指出，機器人需要龐大的產業供應鏈，台灣擁有堅實的軟硬體實力，穩居非紅供應鏈主導地位，獲得國際機器...

DDR4飆漲 預期下季還會兩位數漲價 南亞科有望轉盈

全球三大DRAM廠今年起陸續降載DDR4產能，DDR4產能在下半年出現明顯供給缺口，產品報價持續看漲。業界傳出，作風向來...

DDR4報價逐季上漲 威剛、鈺創、創見跟著旺

DDR4今年報價逐季大幅上漲趨勢，滿手庫存的記憶體模組廠也業績大進補。法人預計，布局DDR4利基型記憶體市場的威剛、鈺創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。