機器人供應鏈 台系鏈軟硬體實力吸睛

台灣機械公會理事長莊大立指出，機器人需要龐大的產業供應鏈，台灣擁有堅實的軟硬體實力，穩居非紅供應鏈主導地位，獲得國際機器人大廠青睞，包括蘋果、特斯拉、輝達、Google、亞馬遜等，都找上台廠合作，未來一旦代工生態系建立，將成為台美AI產業合作的新篇章。

台灣機器人與智慧自動化展將在本月20日登場，上銀（2049）董事長卓文恒透露，這次上銀有重大突破，將首度展示結合諧波減速機、動力馬達及滾柱軸承的機器人關節模組產品，展現進軍機器人產業的決心與實力。

和大集團近年積極進軍機器人關鍵零組件領域，繼供應特斯拉人形機器人關鍵零組件行星減速機之後，最近也接獲美國阿波羅人形機器人試樣單，預計年底陸續送樣進行測試。