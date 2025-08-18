鴻海攻機器人大腦 輝達助陣…人形產品將會思考、判斷、解決問題

鴻海（2317）攜手輝達（NVIDIA）衝刺機器人事業，朝關鍵的大腦邁進。鴻海將在11月舉行的鴻海科技日中，推出與輝達合作開發的最新一代人形機器人，結合雙方合作的機器人大腦，技術層次提升至大語言模型（LLM）平台，搭配應用場域，機器人會思考、判斷、解決問題。

鴻海發言人巫俊毅表示，鴻海密切關注機器人領域的各種發展，與輝達在此領域多方合作，在人形機器人大腦開發上進行多技能AI模型的訓練，今年11月的鴻海科技日會展示最新一代人形機器人，以及實際場景應用案例。

市場已傳出，鴻海美國德州休士頓新工廠將導入與輝達合作的人形機器人，明年第1季上線，生產GB300 AI伺服器。鴻海正在訓練機器人拿取與放置物體、插入纜線的組裝工作。在AI伺服器製造流程中使用人形機器人，也象徵AI與機器人技術的進步。

據了解，將展出的人形機器人核心的AI大腦，基於鴻海3月推出的首款繁體中文AI大型語言模型（內部代碼FoxBrain），由輝達在短期間完成訓練。模型具備強大的理解與推理能力，涵蓋數據分析、決策輔助、文書協作、數學、推理解題與代碼生成等功能，在數學與邏輯推理測試中表現出色，優於Meta已經推出的同等級模型。

在重要元件與機構組件部分，鴻海集團的鴻準、廣宇扮演雙箭頭衝鋒。鴻海開發工業機器人品牌「FoxBot」產品，用以提升工廠自動化水平，鴻準是FoxBot的主要製造與組裝單位，持續進化機器人技術，已向全球四大機器人廠送樣，預計今年開始出貨，主攻人形與服務型機器人零組件。

鴻準在2011年已具備年產超過1萬台FoxBot機械手臂的能力。十多年來持續強化機器人機構設計、精密加工與規模化量產的經驗，也將投資10億美元，進軍美國製造。

廣宇董事長李光曜之前表示，預定第4季併購一家比利時機器人公司，目前已經完成盡職調查（DD），希望可以取得半數股權。一個機器人有四、五十處關節，廣宇希望做大關節（例如髖關節、大腿）的生產，強化承重、扭力，提升機器人工作能力。