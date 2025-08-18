奇鋐、國碩集團加速轉型 打造垂直供應鏈

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI市場日益火熱，國內科技大廠將資源投入搶攻AI市場，加速轉型並提升獲利表現，奇鋐（3017）集團、國碩（2406）集團以技術基礎轉進新市場，迎接AI商機。

奇鋐過往專攻筆電散熱，但筆電市場相當成熟，競爭者眾多，筆電散熱的技術門檻並未顯著提升，最終紅色供應鏈崛起，以低價搶單的方式殺成紅海，最終利潤也愈來愈差。

業界人士指出，相較於AI伺服器瓦數動輒上千瓦，筆電的瓦數沒有更大的突破，對高階散熱需求相對較低，奇鋐轉往新興的AI伺服器散熱商機，以技術與產能先拉開與紅色供應鏈的差距，形成技術護城河。

國碩與碩禾過往專攻太陽能市場，全面投入上游材料與晶片，但太陽能市場同樣被紅色供應鏈大舉入侵，且供過於求，產業幾乎毫無利潤可言，迫使國碩集團不得不思考轉型之路。

國碩在AI浪潮下找到新方向，投入散熱領域研發，更讓碩禾因此取得國際快接頭大廠的指定客戶經銷權，以各種方式去搶攻AI商機，目前尚未有顯著成績，但已經邁出關鍵一步，讓小股東們重拾對公司未來發展的期待。

業界人士認為，國碩集團仍有許多資源，如今集團上下聚焦AI市場，讓資源獲得整合，且戰略目標一致，有望打造出獲得市場認同的垂直供應鏈。

