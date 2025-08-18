母子企業聯手攻AI散熱商機 奇鋐、國碩動員內部資源 壯大版圖

國內科技大廠近期出現母子企業聯手搶攻AI商機的趨勢。包括奇鋐（3017）與子公司富世達、國碩（2406）與子公司碩禾（3691），二大集團動員內部資源，劍指科技主流市場，壯大事業版圖。

奇鋐受惠AI伺服器水冷零組件出貨暢旺，帶動第2季每股純益大賺10.3元，優於首季的8.28元、去年同期的5.08元，寫公司掛牌以來單季新高；累計上半年每股純益18.58元，同創歷史新高，下半年因步入旺季，展望樂觀。

奇鋐在AI伺服器市場，主要供應水冷板，正積極跨足機殼與機櫃市場，初步將鎖定降噪櫃，估計第4季有望開始出貨，期盼未來此一業務也能貢獻業績。富世達今年第2季每股純益4.82元，較首季每股純益5.2元略減，但較去年同期每股純益3.74元成長，累計上半年每股純益10.02元，仍賺逾一個股本。

針對AI伺服器市場方面，富世達目前水冷快接頭已量產出貨，同時打入GB200與GB300供應鏈，現階段訂單滿載，估出貨動能將會一季比一季強，加上母公司奇鋐資源挹注，讓富世達快接頭市場競爭力更加顯著。

國碩集團方面，國碩歷經多年轉型後，今年首度跨入散熱領域，自行開發「Di-Fin直接成型鰭片技術」和工研院合作，也與國際AI晶片大廠合作，藉此導入散熱大廠，目前正在小量試產中，預計最快第4季貢獻業績，明年產品則有望出貨放量，貢獻營收。

國碩的Di-Fin鰭片具備可高度客製化的幾何結構，能讓客戶依自身需求打造正方形、長方形、菱形或者片狀等排列形式，並且可同時進行正反面加工，形成雙面或多面鰭片結構，有效放大底部接觸面積，提升熱傳導效率與模組整體效能。

太陽能導電漿廠碩禾跟隨母公司進行轉型，日前取得美商Parker的AI伺服器液冷管接件指定客戶的經銷權，可望貢獻營收。

碩禾表示，Parker提供液冷快速接頭與高精密流體控制元件，廣泛獲得全球資料中心及AI設備供應鏈採用，估計此一新業務將有助於公司營運成長。



