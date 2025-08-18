快訊

對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

聯合報社論／不准疑美！賴政府踩著關稅慘業表忠

母子企業聯手攻AI散熱商機 奇鋐、國碩動員內部資源 壯大版圖

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

國內科技大廠近期出現母子企業聯手搶攻AI商機的趨勢。包括奇鋐（3017）與子公司富世達、國碩（2406）與子公司碩禾（3691），二大集團動員內部資源，劍指科技主流市場，壯大事業版圖。

奇鋐受惠AI伺服器水冷零組件出貨暢旺，帶動第2季每股純益大賺10.3元，優於首季的8.28元、去年同期的5.08元，寫公司掛牌以來單季新高；累計上半年每股純益18.58元，同創歷史新高，下半年因步入旺季，展望樂觀。

奇鋐在AI伺服器市場，主要供應水冷板，正積極跨足機殼與機櫃市場，初步將鎖定降噪櫃，估計第4季有望開始出貨，期盼未來此一業務也能貢獻業績。富世達今年第2季每股純益4.82元，較首季每股純益5.2元略減，但較去年同期每股純益3.74元成長，累計上半年每股純益10.02元，仍賺逾一個股本。

針對AI伺服器市場方面，富世達目前水冷快接頭已量產出貨，同時打入GB200與GB300供應鏈，現階段訂單滿載，估出貨動能將會一季比一季強，加上母公司奇鋐資源挹注，讓富世達快接頭市場競爭力更加顯著。

國碩集團方面，國碩歷經多年轉型後，今年首度跨入散熱領域，自行開發「Di-Fin直接成型鰭片技術」和工研院合作，也與國際AI晶片大廠合作，藉此導入散熱大廠，目前正在小量試產中，預計最快第4季貢獻業績，明年產品則有望出貨放量，貢獻營收。

國碩的Di-Fin鰭片具備可高度客製化的幾何結構，能讓客戶依自身需求打造正方形、長方形、菱形或者片狀等排列形式，並且可同時進行正反面加工，形成雙面或多面鰭片結構，有效放大底部接觸面積，提升熱傳導效率與模組整體效能。

太陽能導電漿廠碩禾跟隨母公司進行轉型，日前取得美商Parker的AI伺服器液冷管接件指定客戶的經銷權，可望貢獻營收。

碩禾表示，Parker提供液冷快速接頭與高精密流體控制元件，廣泛獲得全球資料中心及AI設備供應鏈採用，估計此一新業務將有助於公司營運成長。


延伸閱讀

奇鋐、國碩集團加速轉型 打造垂直供應鏈

AI 富世達 每股純益

延伸閱讀

外資5月來積極掃貨台積、奇鋐 有利指數攻頂

全民權證／奇鋐 二檔活力旺

勤誠、晟銘電 權證四檔紅火

就市論勢／水冷散熱、電源供應器 靚

相關新聞

鴻海攻機器人大腦 輝達助陣…人形產品將會思考、判斷、解決問題

鴻海攜手輝達（NVIDIA）衝刺機器人事業，朝關鍵的大腦邁進。鴻海將在11月舉行的鴻海科技日中，推出與輝達合作開發的最新...

科技論壇27日登場／工研院AI策略長余孝先：AI 落地 催動產業革新

工研院AI策略長余孝先表示，AI在近十餘年來的幾波重大突破發展下，已經過了需要宣導應用價值的階段，進入百工百業、從企業到...

和大、邦泰、上銀 卡位AI機器人商機

兼具軟硬整合實力，台灣可望成為全球機器人製造基地，台灣供應鏈業者包括和大、邦泰、上銀、盟立、新代、富田等大廠近期陸續獲國...

機器人供應鏈 台系鏈軟硬體實力吸睛

台灣機械公會理事長莊大立指出，機器人需要龐大的產業供應鏈，台灣擁有堅實的軟硬體實力，穩居非紅供應鏈主導地位，獲得國際機器...

DDR4飆漲 預期下季還會兩位數漲價 南亞科有望轉盈

全球三大DRAM廠今年起陸續降載DDR4產能，DDR4產能在下半年出現明顯供給缺口，產品報價持續看漲。業界傳出，作風向來...

DDR4報價逐季上漲 威剛、鈺創、創見跟著旺

DDR4今年報價逐季大幅上漲趨勢，滿手庫存的記憶體模組廠也業績大進補。法人預計，布局DDR4利基型記憶體市場的威剛、鈺創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。