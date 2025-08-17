人形機器人大國兵家必爭 台廠拚關鍵模組商機

台灣機器人與智慧自動化展將於20日起至23日舉行，人工智慧（AI）人形機器人應用成展會矚目焦點。整體觀察，包括中國、美國、日本、歐盟、韓國等國積極開發機器人本體，台廠搶占關鍵模組和零配件商機，對於人形機器人商用化，台廠看法審慎樂觀。

科技巨頭和新創企業 搶攻人形機器人

除了輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）、亞馬遜（Amazon）等科技巨頭，包括Open AI轉投資挪威1XTechnologies、AI機器人新創公司Figure等，正積極開發人形機器人。此外Meta、蘋果（Apple）、三星（Samsung）、現代（Hyundai）、樂金（LG）等，也想在人形機器人搶占先機。

鴻海持續與輝達合作開發人形機器人，鴻海日前透露，與輝達研發大腦技術和AI模型訓練，鴻海將多種人形機器人部署在AI智慧工廠應用，鴻海持續投資自動化和機器人化，提升智慧製造。

彭博（Bloomberg）日前報導，蘋果正在規劃桌上型機器人，最快2027年推出。今年初市場也傳出蘋果與美國卡內基美隆大學合作開發人形機器人ARMOR。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於7月下旬表示，今年底可推出人形機器人Optimus第3版原型機種，預估2026年開始量產Optimus，目標5年內年產100萬台。

亞馬遜轉投資機器人新創公司Agility Robotics，5月發表物流倉儲廠區用Digit人形機器人，持續推動設計優化階段。

日本本田（Honda）、英國Engineered Art、美國波士頓動力（Boston Dynamics）長期布局人形機器人，以色列機器人新創Mentee Robotics和德國機器人新創公司NEURA Robotics也積極切入。

中國廠商包括優必選、宇樹科技、傅利葉智能、達闥、小米、小鵬、華為、科大訊飛、智元等，強攻人形機器人市場。

法人評估，全球參與開發機器人的企業家數已超過150個，其中中國、美國、日本為前3大國家，合計廠商家數占比達65%，中國廠商占比約37%，近5年中國廠商數量倍增。

AI人形機器人動作靈巧 關節模組扮要角

整體觀察，AI人形機器人內部主要軟硬體元件包括AI晶片、控制器及人工智慧軟體，主責導航、控制、互動等功能；伺服馬達動力系統、線性滑軌、滾珠螺桿、諧波減速機、行星減速機、伺服聯軸器等傳動元件；此外包括鏡頭、定位、壓力、扭矩、觸覺、聽覺等感測元件，以及電池、麥克風等關鍵零組件。

在AI人形機器人內，關節模組扮演機器人行動自然靈巧的關鍵，由馬達、驅動器、編碼器、減速機、感測器組成。產業人士指出，一台人形機器人需要14至30組的關節模組。

此外人形機器人的靈巧手，由微型馬達、驅動器、編碼器、微型減速機加上感測器組合而成，一隻手通常需要6組關節模組，一台機器人需要12組。

台廠攻關鍵模組和零組件 搶人形機器人商機

包括動力系統、傳動元件、晶片、感測元件等，已是自動化設備採用的關鍵零組件，台廠在相關領域，已有基礎實力。

法人指出，在減速機，包括台灣精銳、宇隆、盟立與和大等合資的盟英、鈞興、利茗等積極布局；螺桿傳動元件包括上銀、優士特精密（U-SCREWS）、全球傳動等；控制軟硬體包括新漢、台達電、新代科技等；東元、直得等布局關節模組；伺服和驅動馬達包括四零四科技、富田電機、東元、大銀微系統等；機器視覺及感測模組包括所羅門、凌華、達明機器人、亞光、華晶科、能率等。

觀察關節模組占人形機器人成本結構，產業人士引述數據指出，關節模組占特斯拉Optimus成本比重約15%至20%，中國宇樹科技（Unitree）占比達40%至50%。

產業人士分析，特斯拉製造機器人設定大腦晶片與軟體成本較高，宇樹科技可能著重機械硬體，若控制感測軟體成熟、成本可明顯降低。

人形機器人商用化 台廠審慎樂觀

展望人形機器人商用化進程，業界審慎樂觀。台積電董事長暨總裁魏哲家在7月中旬法人說明會指出，今年人形機器人還無法扮演產業成長要角，2026年也可能還早。他預期，未來人形機器人首波應用，可能先在醫療領域展現效果。

魏哲家分析，人形機器人不僅包括運算處理器「大腦」，還包括各類感測元件在內的軟硬體整合設計功能，開發人形機器人很複雜，且人形機器人要與人類直接互動，設計上會更加謹慎。

廣達集團旗下達明機器人營運長黃識忠表示，成本和智慧化程度，是人形機器人發展關鍵，接近人類動作的人形機器人，需要感測元件以及AI等技術應用到位，他預期最快10年後，類人形機器人可嶄露頭角。

台灣精銳總經理郭崇哲指出，目前人形機器人應用面未定，技術發展尚待成熟，零組件規範標準也待明朗，人形機器人商用化發展，仍有待觀察。