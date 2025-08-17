自動化展20日登場 台廠聚焦AI機器人應用

台灣機器人與智慧自動化展將於20日起至23日舉行，整合人工智慧（AI）的機器人和自動化軟硬體技術成為焦點，國內外傳動元件、資通訊、電機、半導體設備、工業自動化、網通設備、智慧製造等領域指標廠商，將展示相關應用場景。

主辦單位台灣智慧自動化與機器人協會表示，超過千家廠商參展，今年台灣機器人與智慧自動化展項目，包括智慧製造、製造設備、關鍵零組件、人工智慧、智慧服務、服務型機器人等。

其中在智慧製造機器人技術，現場將展示工業機器人/機械手臂、無人搬運裝置（AGV）、機器視覺（系統/檢測/影像處理/3D模組）、人工智慧應用等。

在其他機器人項目，現場將展示包括國防與安全應用、家庭機器人、專用型機器人，以及教育機器人等。

從參展廠商來看，包括傳動元件廠上銀集團、直得、全球傳動等，資通訊大廠華碩、台達電等；電機大廠東元、士林電機等；氣動元件廠台灣氣立、半導體設備商均豪精密、控制系統商寶元數控、工業自動化方案商新漢智能、研華、凌華等；自動化與智慧製造設備商廣運機械、和椿、新代科技、工業通訊網路設備商四零四科技等；AI 3D視覺與機器人技術供應商所羅門、達明機器人、台灣歐特柏等。

國外廠商包括日本三菱電機（Mitsubishi Electric）、川崎重工（Kawasaki）、發那科（Fanuc）、Denso等；以及台灣安川電機（Yaskawa）、台灣愛普生（Epson）、台灣那智不二越、松下產業科技、台灣庫卡（KUKA）、德國易格斯（igus）、西門子（Siemens）等。

台達電表示，展會以「AI賦能 創變永續智造」為主軸，展示協作型機器人與AI感測模組等機器人智能解決方案、虛實整合智能製造示範線；以及針對倉儲物流、半導體與資料中心等智能整合方案。

東元電機指出，此次展會以「智慧低碳製造，打造智能永續場域」為主題，聚焦關鍵製程控制與智慧高效傳動應用，展出動力系統應用方案、多足機器人動態演示、無人機馬達、空中走行式無人搬運車（OHT）等。

四零四科技（Moxa）表示，展會以「強韌聯網 賦能綠色智造」為主軸，並與台灣、日本、馬來西亞與印度夥伴，展出多項AI應用和強化廠房碳管理等應用場景，涵蓋智慧倉儲、AI驅動預知保養、智慧空調節能、全球生產戰情室管理，以及與全球石油公司SaudiAramco合作研發的整合式智能控制器。

根據官網資料，新漢智能此次展會以「AI賦能精神堡壘」為核心，規劃人型機器人控制器、即時運動控制、企業戰情室2.0、智慧藥櫃、工業物聯網監控、移動機器人擴增實境、數位孿生（Digital Twin）共創方案等7大主軸。

凌華今年自動化展以「實現企業AI自主，掌握智控核心」為主題，展示邊緣運算（Edge AI）與智慧製造、機器人與智能顯示，以及採用輝達（NVIDIA）平台的設計成果等，並展示自主移動機器人、無人載具智慧平台等方案。

和椿表示，此次展會現場將展示多台人形機器人實機、工業與商業場景下的應用實例；以及一站式商務管家，應用於巡檢、配送、空氣淨化與資源回收等任務；此外，展示智慧無人物流場景，透過頂升、牽引與無人堆高機等多樣搬運機器人，結合全流程自動化串接理貨、出貨與跨倉搬運。

新代集團指出，攜手旗下聯達智能與正鉑雷射，展會現場呈現「製造在地化＋AI管理全球化」的雙軌進化策略，包括智慧機器人方案、針對工具機、電子、車用零組件等製造AI方案、雲端ESG工廠管理與永續生產服務等。