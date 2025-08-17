聽新聞
0:00 / 0:00
iPhone 本季產量 大摩上修預測 看好下季表現
摩根士丹利（大摩）看好蘋果公司（Apple）營運轉強，在上季（4～6月）iPhone銷售優於預期後，大摩不僅上修對本季（7～9月）iPhone產量的預測，也看好下季表現。
大摩的大中華科技硬體團隊在最新的報告中，提高了蘋果本季的iPhone製造量預測，由原估的5,000萬支增加8%至5,400萬支，理由是上季iPhone的銷售優於預期，通路中的庫存降低，創造出更大的補貨空間。增加的400萬支產量當中，iPhone 16與iPhone 16 Pro Max各200萬支。
基於過去季節性銷售旺季的歷史因素，分析師也看好下季（10～12月）iPhone產銷表現。產量最好可望介於7,300萬至9,200萬支；更貼近現實的數量或在7,300萬支至8,100萬支，由此數字推估出貨應在7,600萬支至8,400萬支。
大摩對iPhone新機iPhone 17在今年下半年的生產量預期並沒改變，仍維持8,000萬支到8,500萬支。
至於蘋果股價，大摩已經由3月時的謹慎看待，轉成更為看多，重申對蘋果股票的投資評級為「增持」，目標價240美元。蘋果股價15日收跌0.51%，報231.59美元。
