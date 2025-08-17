快訊

未提停火協議…波頓：川普沒輸 但普亭贏了

聯合報社論／終戰代替抗戰，賴清德是中華民國總統嗎？

LED 廠強攻矽光子技術 富采、泰谷等積極跨足高速傳輸領域

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

AI伺服器與資料中心需求爆發，矽光子技術成為台灣LED廠轉型新顯學。法人表示，富采、泰谷（3339）、弘凱（5244）、立碁（8111）等指標性廠商，正憑藉其在光電與半導體領域深厚根基，積極跨足高速傳輸領域，開闢有別於傳統應用的新成長曲線。

業界分析，AI伺服器高速運算需龐大資料傳輸，傳統銅纜已達物理極限，矽光子技術透過光子大幅提升速度並降低功耗。此趨勢帶動矽光子晶片與共同封裝光學元件（CPO）需求，台灣LED廠具備切入市場獨特優勢，爭相搭上這波AI商機，期望能重新定義公司價值。

富采為強化市場競爭力，將旗下兩大子公司晶元光電與隆達電子合併，成立富采光電，推動「雙加值引擎」轉型策略，鎖定AI光通訊等高價值應用領域。

富采表示，公司在Micro LED布局策略積極拓展至光通訊市場，並加入台積電、日月光投控主導的矽光子產業聯盟。該聯盟中，富采與其他三家LED廠都隸屬於專注異質整合與共同封裝光學應用的SIG2（先進封裝與測試組），但各家切入點與分工模式不同。

富采主要以Micro LED作為主動式光源，為異質整合提供關鍵技術，公司評估其光源相較於傳統雷射，具備更佳節能效益。

同樣身為SIG2成員的磊晶廠泰谷，經營權易主後積極轉型，新經營團隊憑藉半導體背景，新設IC設計子公司，投入光通訊IC元件開發，以供應矽光子模組整合所需。封裝廠立碁負責EIC（電子積體電路）與PIC（光子積體電路）的產業標準制定，顯示其發揮高階半導體封裝優勢，切入矽光子晶片後段封裝與模組代工業務。弘凱身為聯盟中的CPO封裝團隊成員，憑藉晶片堆疊專利與雷射技術，將擅長的封裝技術用於整合EIC與PIC。

儘管矽光子技術仍處發展初期，面臨高昂製造成本與良率挑戰，但業界普遍認為，未來三至五年隨著技術持續成熟與量產規模放大，將迎來甜蜜點。

AI LED 半導體

延伸閱讀

聯嘉組織重整 強化雙引擎

波若威、華星光 四檔亮

泰谷財報／受匯損拖累 第2季由盈轉虧、上半年每股淨損1.22元

泰谷光電新董座蔡兆全上任 布局矽光子強化競爭力

相關新聞

半導體赴美投資 企業2大考驗

美國總統川普十五日放話，將在未來兩周內制定半導體關稅，稅率恐將上看百分之三百。面對川普新政，台灣科技大廠早早啟動設廠計畫...

鞏固AI供應鏈 圖解赴美電子大廠 超前部署搶先得利

面對川普新政，台灣科技大廠早早啟動設廠計畫，第一波赴美設廠的環球晶不受其害、反受其利，已先拿到晶片法案補助，意外成為政策受惠對象，台灣上櫃公司英特磊董事長高永中則認為，雖然半導體關稅目前尚未定案，但只要是美國發展需要的，川普仍會想辦法免稅。

外資5月來積極掃貨台積、奇鋐 有利指數攻頂

外資在美中貿易戰氣氛趨於緩和、年度8,000億元上市櫃公司現金股利陸續入帳等情境下，5月來已連續第四個月加碼台股，為五年...

環球晶德州廠擴產一波波 將與台積、德儀、蘋果合作

美國總統川普15日表示半導體關稅稅率可能達200%、甚至300%；環球晶總經理英格蘭（Mark England）15日表...

iPhone 本季產量 大摩上修預測 看好下季表現

摩根士丹利（大摩）看好蘋果公司（Apple）營運轉強，在上季（4～6月）iPhone銷售優於預期後，大摩不僅上修對本季（...

LED 廠強攻矽光子技術 富采、泰谷等積極跨足高速傳輸領域

AI伺服器與資料中心需求爆發，矽光子技術成為台灣LED廠轉型新顯學。法人表示，富采、泰谷、弘凱、立碁等指標性廠商，正憑藉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。