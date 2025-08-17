外資5月來積極掃貨台積、奇鋐 有利指數攻頂

外資在美中貿易戰氣氛趨於緩和、年度8,000億元上市櫃公司現金股利陸續入帳等情境下，5月來已連續第四個月加碼台股，為五年多來的首見連買手筆。5月來累計買超金額高達5,844億元，其中，5月來積極掃貨的台積電（2330）、奇鋐（3017）等個股，市場看好將是後市挑戰24,416點歷史新高要角。

外資今年前四月呈現月月賣，累計賣超達7,436億元；但自5月開始，新台幣兌美元匯率大幅走升、美中關稅戰停火等有利因素，外資反手買超2,199億元，6月再加碼933億元、7月買超達2,279億元後，8月迄今買超達431億元，自2019年9月至12月連四買後，五年半以來，外資最長連買的紀錄。

外資自5月來買超金額已達5,844億元，今年以來，外資在台股累計賣超金額也縮減至1,591億元，全年有望轉為買超。

市場看好，上市櫃公司現金股利陸續入帳下，將有利外資買盤延續。

其中，外資自5月以來買超台積電3,745億元、35.6萬張，排名第二的鴻海也達701億元、37.6萬張，第三的奇鋐為441億元、6.4萬張，其餘包括台光電322億元、台達電296億元、廣達231億元、金像電206億元，其它超過100億元的還有緯穎、智邦、聯發科、信驊、玉山金、技嘉、中華電、世芯-KY、漢唐、旺矽、川湖等。