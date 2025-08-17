外資5月來積極掃貨台積、奇鋐 有利指數攻頂

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

外資在美中貿易戰氣氛趨於緩和、年度8,000億元上市櫃公司現金股利陸續入帳等情境下，5月來已連續第四個月加碼台股，為五年多來的首見連買手筆。5月來累計買超金額高達5,844億元，其中，5月來積極掃貨的台積電（2330）、奇鋐（3017）等個股，市場看好將是後市挑戰24,416點歷史新高要角。

外資今年前四月呈現月月賣，累計賣超達7,436億元；但自5月開始，新台幣兌美元匯率大幅走升、美中關稅戰停火等有利因素，外資反手買超2,199億元，6月再加碼933億元、7月買超達2,279億元後，8月迄今買超達431億元，自2019年9月至12月連四買後，五年半以來，外資最長連買的紀錄。

外資自5月來買超金額已達5,844億元，今年以來，外資在台股累計賣超金額也縮減至1,591億元，全年有望轉為買超。

市場看好，上市櫃公司現金股利陸續入帳下，將有利外資買盤延續。

其中，外資自5月以來買超台積電3,745億元、35.6萬張，排名第二的鴻海也達701億元、37.6萬張，第三的奇鋐為441億元、6.4萬張，其餘包括台光電322億元、台達電296億元、廣達231億元、金像電206億元，其它超過100億元的還有緯穎、智邦、聯發科、信驊、玉山金、技嘉、中華電、世芯-KY、漢唐、旺矽、川湖等。

半導體赴美投資 企業2大考驗

美國總統川普十五日放話，將在未來兩周內制定半導體關稅，稅率恐將上看百分之三百。面對川普新政，台灣科技大廠早早啟動設廠計畫...

鞏固AI供應鏈 圖解赴美電子大廠 超前部署搶先得利

面對川普新政，台灣科技大廠早早啟動設廠計畫，第一波赴美設廠的環球晶不受其害、反受其利，已先拿到晶片法案補助，意外成為政策受惠對象，台灣上櫃公司英特磊董事長高永中則認為，雖然半導體關稅目前尚未定案，但只要是美國發展需要的，川普仍會想辦法免稅。

環球晶德州廠擴產一波波 將與台積、德儀、蘋果合作

美國總統川普15日表示半導體關稅稅率可能達200%、甚至300%；環球晶總經理英格蘭（Mark England）15日表...

iPhone 本季產量 大摩上修預測 看好下季表現

摩根士丹利（大摩）看好蘋果公司（Apple）營運轉強，在上季（4～6月）iPhone銷售優於預期後，大摩不僅上修對本季（...

LED 廠強攻矽光子技術 富采、泰谷等積極跨足高速傳輸領域

AI伺服器與資料中心需求爆發，矽光子技術成為台灣LED廠轉型新顯學。法人表示，富采、泰谷、弘凱、立碁等指標性廠商，正憑藉...

