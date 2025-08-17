快訊

未提停火協議…波頓：川普沒輸 但普亭贏了

聯合報社論／終戰代替抗戰，賴清德是中華民國總統嗎？

環球晶德州廠擴產一波波 將與台積、德儀、蘋果合作

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／美國達拉斯15日電
環球晶美國廠營運副總華森（左起）、總經理英格蘭和貿協董事長黃志芳15日接受媒體訪問，分享環球晶在美國的投資布局規劃。（中央社）
環球晶美國廠營運副總華森（左起）、總經理英格蘭和貿協董事長黃志芳15日接受媒體訪問，分享環球晶在美國的投資布局規劃。（中央社）

美國總統川普15日表示半導體關稅稅率可能達200%、甚至300%；環球晶（6488）總經理英格蘭（Mark England）15日表示，環球晶達拉斯工廠為美國25年來首家生產矽晶圓的公司，獲晶片法案和先進製造業投資稅收抵免等獎勵，作為投資美國的先行者具有優勢，將與台積電（2330）、德儀及蘋果合作，致力提高美國國內供應鏈占比。

「2025年美國台灣形象展」在美國時間14日於德州達拉斯開展，外貿協會董事長黃志芳也在展會期間參訪英特磊、環球晶德州廠。

隨著美國製造推動，德州半導體供應鏈不斷建置，環球晶對展望相當樂觀，第一期月產30萬片12吋晶圓產能已完成30%到40%建置，未來還有第二期廠規劃。

黃志芳指出，台美合作關係跟過去完全不同，台灣不再只是生產製造產品出口到美國的地區，兩年前已晉級成美國前十大投資國家；2025年環球晶與台積電再加碼投資，台灣對美國投資規模進一步擴大，雙方產業合作更上層樓。

英格蘭強調，美國川普政府正加速推動「美國製造」政策，矽晶圓雖然是約130億美元的小產業，卻支撐6,500億美元的半導體大產業，未來隨AI發展將會變1兆美元級別產業。

英格蘭分析，德州投資有很多優勢，像是免所得稅，在製造部分，晶圓廠用水量驚人，德州電力和水力充沛，基礎建設充足對晶圓廠非常重要，相較加州投資成本高，廠商投資會考量基礎建設等投資誘因。

另外，國際知名電子大廠三星、德州儀器和X-Fab等客戶都在德州，未來德州將成為吸引產業聚集的磁鐵。台積電在美投資對當地半導體產業發展將造成重大影響，環球晶對於未來市場相當樂觀，九個合作夥伴中有五家在德州，不同於台灣是矽晶島，德州未來將形成矽平原，有愈來愈多半導體相關產業進駐，形成更有競爭力的半導體產業聚落。


延伸閱讀

iPhone 本季產量 大摩上修預測 看好下季表現

川普半導體關稅政策搖擺不定 環球晶以先驅者之姿成政策受惠對象

美國 晶圓廠

延伸閱讀

英特磊：半導體產品若是國防需求 川普應會免稅

德州議會重畫國會選區案雖再流會 但僵局露曙光

川普半導體關稅政策搖擺不定 環球晶以先驅者之姿成政策受惠對象

川普稱課半導體高關稅 環球晶：先行投資美國具優勢

相關新聞

半導體赴美投資 企業2大考驗

美國總統川普十五日放話，將在未來兩周內制定半導體關稅，稅率恐將上看百分之三百。面對川普新政，台灣科技大廠早早啟動設廠計畫...

鞏固AI供應鏈 圖解赴美電子大廠 超前部署搶先得利

面對川普新政，台灣科技大廠早早啟動設廠計畫，第一波赴美設廠的環球晶不受其害、反受其利，已先拿到晶片法案補助，意外成為政策受惠對象，台灣上櫃公司英特磊董事長高永中則認為，雖然半導體關稅目前尚未定案，但只要是美國發展需要的，川普仍會想辦法免稅。

外資5月來積極掃貨台積、奇鋐 有利指數攻頂

外資在美中貿易戰氣氛趨於緩和、年度8,000億元上市櫃公司現金股利陸續入帳等情境下，5月來已連續第四個月加碼台股，為五年...

環球晶德州廠擴產一波波 將與台積、德儀、蘋果合作

美國總統川普15日表示半導體關稅稅率可能達200%、甚至300%；環球晶總經理英格蘭（Mark England）15日表...

iPhone 本季產量 大摩上修預測 看好下季表現

摩根士丹利（大摩）看好蘋果公司（Apple）營運轉強，在上季（4～6月）iPhone銷售優於預期後，大摩不僅上修對本季（...

LED 廠強攻矽光子技術 富采、泰谷等積極跨足高速傳輸領域

AI伺服器與資料中心需求爆發，矽光子技術成為台灣LED廠轉型新顯學。法人表示，富采、泰谷、弘凱、立碁等指標性廠商，正憑藉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。