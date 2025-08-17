環球晶德州廠擴產一波波 將與台積、德儀、蘋果合作
美國總統川普15日表示半導體關稅稅率可能達200%、甚至300%；環球晶（6488）總經理英格蘭（Mark England）15日表示，環球晶達拉斯工廠為美國25年來首家生產矽晶圓的公司，獲晶片法案和先進製造業投資稅收抵免等獎勵，作為投資美國的先行者具有優勢，將與台積電（2330）、德儀及蘋果合作，致力提高美國國內供應鏈占比。
「2025年美國台灣形象展」在美國時間14日於德州達拉斯開展，外貿協會董事長黃志芳也在展會期間參訪英特磊、環球晶德州廠。
隨著美國製造推動，德州半導體供應鏈不斷建置，環球晶對展望相當樂觀，第一期月產30萬片12吋晶圓產能已完成30%到40%建置，未來還有第二期廠規劃。
黃志芳指出，台美合作關係跟過去完全不同，台灣不再只是生產製造產品出口到美國的地區，兩年前已晉級成美國前十大投資國家；2025年環球晶與台積電再加碼投資，台灣對美國投資規模進一步擴大，雙方產業合作更上層樓。
英格蘭強調，美國川普政府正加速推動「美國製造」政策，矽晶圓雖然是約130億美元的小產業，卻支撐6,500億美元的半導體大產業，未來隨AI發展將會變1兆美元級別產業。
英格蘭分析，德州投資有很多優勢，像是免所得稅，在製造部分，晶圓廠用水量驚人，德州電力和水力充沛，基礎建設充足對晶圓廠非常重要，相較加州投資成本高，廠商投資會考量基礎建設等投資誘因。
另外，國際知名電子大廠三星、德州儀器和X-Fab等客戶都在德州，未來德州將成為吸引產業聚集的磁鐵。台積電在美投資對當地半導體產業發展將造成重大影響，環球晶對於未來市場相當樂觀，九個合作夥伴中有五家在德州，不同於台灣是矽晶島，德州未來將形成矽平原，有愈來愈多半導體相關產業進駐，形成更有競爭力的半導體產業聚落。
