半導體赴美投資 企業2大考驗

聯合報／ 特派記者馬瑞璿／美國德州達拉斯報導

美國總統川普十五日放話，將在未來兩周內制定半導體關稅，稅率恐將上看百分之三百。面對川普新政，台灣科技大廠早早啟動設廠計畫，第一波赴美設廠的環球晶不受其害、反受其利，已先拿到晶片法案補助，意外成為政策受惠對象，而台灣上櫃公司英特磊董事長高永中則認為，雖然半導體關稅目前尚未定案，但只要是美國發展需要的，川普仍會想辦法免稅。

「二○二五美國台灣形象展」上周於德州達拉斯舉辦，外貿協會董事長黃志芳也在展會期間參訪英特磊、環球晶德州廠。

黃志芳指出，台美經貿關係過去長期以來是由台灣扮演出口角色，由台灣供應美國電子消費品、傳產製品，但從幾年前開始，台積電宣布在亞利桑那州投資、環球晶來到德州投資之後，台灣現在已經變成美國前十大投資國，而這也成為台美經貿關係一個很重要的新主軸。

環球晶總經理英格蘭（Mark England）指出，環球晶德州廠是美國第一座量產十二吋先進製程矽晶圓的製造廠，不僅供應台積電，也供應德州鄰近的半導體廠，加上川普可能推動英特爾俄亥俄州建廠計畫，英格蘭認為，這對於環球晶而言，也是好事一樁，代表他們也將能服務更多的客戶，環球晶作為「First Mover」，與台積電等大廠建立合作關係，也將推動美國本地半導體產業發展。

英格蘭表示，美國本地的矽晶圓供應鏈仍有缺口，而環球晶希望能夠填補供應鏈中的缺口。半導體產業目前全球產值已經來到六千五百億元，在人工智慧（ＡＩ）快速發展帶動下，半導體產值未來將有望突破一兆美元，而半導體產值的一切基礎，也是架構在矽晶圓之上，環球晶在這之中也扮演了一個全世界不可或缺的角色。

台灣上櫃公司英特磊主要業務為化合物半導體，一九九九年成立時，總部即設立於美國德州達拉斯。提到半導體關稅議題，董事長高永中認為，雖然半導體關稅目前尚未定案，但只要是美國發展需要的，川普仍會想辦法免稅。

愈來愈多台廠赴美設廠，高永中建議，若台廠要赴美，一定要不斷研發新品、保持高毛利，以穩定企業營運。此外，員工也不可能全部從台灣調來，「那是不切實際的」，企業要融入美國文化，不能使用台灣管理模式來管理美國員工。

美國 半導體 環球晶

產業追蹤／後摩爾時代 半導體大缺才

面對全球科技加速發展與地緣政治風險升溫，半導體產業正邁入技術融合與應用雙軸並進的新轉型階段，「人」也成為產業攻防的核心資...

產業追蹤／整合型人才 躍關鍵戰力

隨著AI科技快速發展，台灣半導體產業不僅登上世界關注焦點，也迎來轉型關鍵期，新的國際策略布局影響人才需求，揭開後摩爾時代...

產業追蹤／軟硬並進 AI晶片省電十倍

AI浪潮帶來革命性創新，終端裝置對運算效能與省電的要求愈來愈高。工研院突破技術瓶頸，打造出具備超低功耗、可彈性配置的「下...

晶片關稅300%？台股攻高之路添亂流 專家：台積電還有1潛在隱憂

川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」，美股晶片股承壓，台積電ADR跌0.88%。專家分析，細節尚待釐清，...

川普半導體關稅政策搖擺不定 環球晶以先驅者之姿成政策受惠對象

美國總統川普15日放話，會在未來兩周制定半導體關稅，稅率有可能上看300%。環球晶總經理Mark England指出，環...

