快訊

被爆欠債不還終於打破沉默 張若凡自揭私生女悲慘身世：我媽很偉大

彭啓明嘉義勘察 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

晶片關稅300%？台股攻高之路添亂流 專家：台積電還有1潛在隱憂

中央社／ 台北16日電
川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」，美股晶片股承壓，台積電ADR跌0.88%。圖／AI生成
川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」，美股晶片股承壓，台積電ADR跌0.88%。圖／AI生成

川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」，美股晶片股承壓，台積電ADR跌0.88%。專家分析，細節尚待釐清，而美國政府入股英特爾，台積電是否要擔負更多責任，令市場擔心潛在隱憂。

外電報導，美國總統川普（Donald Trump）近期表示，將在未來2週宣布對進口鋼鐵和半導體晶片課徵的關稅，初期稅率會比較低，以便企業前來美國投資逐步建立本土製造能力，之後會漸漸提高，「可能高達200%、300%」。

美股今天多數收低，晶片股承受賣壓，以科技股為主的那斯達克指數下跌87.69點，或0.4%；費城半導體指數下跌132.754點，或2.26%，收在5752.736點。輝達股價小跌0.86%，收180.45美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌0.88%，收238.88美元。

台股挑戰歷史高點24416.67點近在咫尺，13日盤中觸碰至24406點後，之後2個交易日呈現高點震盪，15日集中市場指數終場上漲96.38點，收在24334.48點，成交值新台幣4435.05億元。

台指期盤後指數下跌142點，至24155點，跌幅0.58%；市場擔憂，川普再度喊半導體晶片高關稅，恐牽動台股走勢。

台積電ADR股價疲軟，產業專家分析，可能反映另一項隱憂，就是傳美國政府入股英特爾，但入股後，英特爾要如何改善良率和製程，台積電可能就得擔負部分責任，這個潛在隱憂，比擴大投資美國更大；畢竟台積電在美國投資的成本，應該可順利轉嫁到客戶身上，傷害不大，反而可以鞏固訂單。

展望下週，法說會旺季開跑，包括矽晶圓大廠環球晶、半導體探針卡廠旺矽、頻率元件龍頭廠晶技，以及PCB個股臻鼎-KY、定穎投控，金融股如台中銀、國泰金、京城銀等業者接棒演出，將紛紛釋出市場後續展望，成為下半年景氣風向球。

台股 美國 關稅 台積電 半導體

延伸閱讀

承諾互相幫助？川普、普亭剛見面笑開懷 唇語專家還原「對話內容」

高舉輕放？川普放話半導體關稅300% 專家：台積電是資優生別嚇自己

川普喊鍘 抓狂罵經濟學家廢柴為哪樁？克魯曼揭他「想遮掩的真相」

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

相關新聞

川普半導體關稅政策搖擺不定 環球晶以先驅者之姿成政策受惠對象

美國總統川普15日放話，會在未來兩周制定半導體關稅，稅率有可能上看300%。環球晶總經理Mark England指出，環...

美施壓台積電移走最新2奈米技術 南科管理局：無法證實

美國施壓逼迫台積電投資設置最先進晶圓廠，傳出確定將移走原已在南科園區規畫投產的2奈米製程。台積電董事長魏哲家宣稱「絕對根...

鴻海秀北美版MODEL C與AI應用成果 揭露全美12州最新布局

全球科技製造服務平台公司鴻海 （2317） 宣布參與美國臺灣形象展 （Taiwan Expo USA）， 在達拉斯現場特...

晶片關稅300%？台股攻高之路添亂流 專家：台積電還有1潛在隱憂

川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」，美股晶片股承壓，台積電ADR跌0.88%。專家分析，細節尚待釐清，...

AI眼鏡複製iPhone爆發路徑？科技巨頭搶攻穿戴新藍海

生成式AI與雲端算力突飛猛進，智慧眼鏡正從概念走向日常裝置。業界看好，未來10年智慧眼鏡會是飆升最快的穿戴式產品，爆發成...

川普政府洽談入股英特爾…美組晶片國家隊 台積備戰

知情人士透露，美國川普政府正在洽談入股美國晶片大廠英特爾（Intel）事宜，還討論動用晶片法的資金作為部分財源，既能推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。