晶片關稅300%？台股攻高之路添亂流 專家：台積電還有1潛在隱憂

川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」，美股晶片股承壓，台積電ADR跌0.88%。專家分析，細節尚待釐清，而美國政府入股英特爾，台積電是否要擔負更多責任，令市場擔心潛在隱憂。

外電報導，美國總統川普（Donald Trump）近期表示，將在未來2週宣布對進口鋼鐵和半導體晶片課徵的關稅，初期稅率會比較低，以便企業前來美國投資逐步建立本土製造能力，之後會漸漸提高，「可能高達200%、300%」。

美股今天多數收低，晶片股承受賣壓，以科技股為主的那斯達克指數下跌87.69點，或0.4%；費城半導體指數下跌132.754點，或2.26%，收在5752.736點。輝達股價小跌0.86%，收180.45美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌0.88%，收238.88美元。

台股挑戰歷史高點24416.67點近在咫尺，13日盤中觸碰至24406點後，之後2個交易日呈現高點震盪，15日集中市場指數終場上漲96.38點，收在24334.48點，成交值新台幣4435.05億元。

台指期盤後指數下跌142點，至24155點，跌幅0.58%；市場擔憂，川普再度喊半導體晶片高關稅，恐牽動台股走勢。

台積電ADR股價疲軟，產業專家分析，可能反映另一項隱憂，就是傳美國政府入股英特爾，但入股後，英特爾要如何改善良率和製程，台積電可能就得擔負部分責任，這個潛在隱憂，比擴大投資美國更大；畢竟台積電在美國投資的成本，應該可順利轉嫁到客戶身上，傷害不大，反而可以鞏固訂單。

展望下週，法說會旺季開跑，包括矽晶圓大廠環球晶、半導體探針卡廠旺矽、頻率元件龍頭廠晶技，以及PCB個股臻鼎-KY、定穎投控，金融股如台中銀、國泰金、京城銀等業者接棒演出，將紛紛釋出市場後續展望，成為下半年景氣風向球。