產業追蹤／整合型人才 躍關鍵戰力

隨著AI科技快速發展，台灣半導體產業不僅登上世界關注焦點，也迎來轉型關鍵期，新的國際策略布局影響人才需求，揭開後摩爾時代的人才養成序幕。未來半導體業需要的人才是何模樣？工研院與104人力銀行聯合發表《半導體業人才報告書》，點出半導體業對人才的期待，已從單一技術能力轉向重視跨領域協作、國際思維的整合型人才。

對於人才技能整合性與國際性需求的變化，正呼應半導體產業趨勢變化。工研院副總暨產科國際所所長林昭憲分析，第一從半導體業三大次領域看，台灣在晶圓代工和IC封測都是全球第一，市占分別達68.8%、49%；IC設計全球第二，市占16.8%。這代表台灣在半導體前段機器設備、相關製造耗材和下游應用端等領域並非強項，在產業鏈上仍有不足之處，亟需和國際分工合作。

第二考量增加生產韌性、降低地緣政治風險、就近服務終端客戶等三大因素，近年台灣半導體業開始布局全球，到歐美、亞洲設廠，確保供應穩定和營運持續，並深化與客戶及在地供應鏈的合作關係。

第三是以往台灣半導體三大次產業彼此獨立，邁入後摩爾時代，許多關鍵技術無法依賴傳統價值鏈的分工模式推進，晶圓代工大廠開始跨足封裝，如台積電（2330）在嘉義建置先進封測廠，透過自主試量產尋求技術突破，在人才需求上，未來也將加深跨部門協作與溝通整合能力。

第四是可預見未來晶片開發趨勢，在前沿的半導體關鍵技術上會進行垂直整合。未來半導體產業將從單純的技術驅動轉向應用驅動，如無人機、機器人、自駕車等領域，依據不同解決方案，重新思考晶片設計架構、採用的製程和封裝技術等，具系統性思考的能力，也是招募人才時要思考的方向。

未來半導體人才將具備幾個特點，除專業技術，還要有高度的靈活應變能力、管理能力、國際觀，以及因應數位轉型的能力。「未來人才的需求養成不是加法，而是乘法」。企業未來要在全球尋找能兼具這樣的人才深度與廣度，愈有效率培養或招募相關人才，就愈有競爭力。

半導體業一直維持強勁的成長動能。從2010到2024年，台灣IC產業產值14年間成長三倍，2024年產值達5.3兆元，但也浮現缺工危機。此次報告書發現，截至2025年5月，台灣半導體產業整體職缺數已回升至疫情前高點，當月人力缺口達3.4萬人，半導體業正面臨成長與人才斷層的兩難。

工研院資深副總暨協理蘇孟宗認為，要保持全球領先地位，一定要跟國際接軌，不管是在國內培育國際化人才，或招聘國外人才，或在國外跟當地人才合作，均是擴大人才庫的方法，可合作的對象包含歐美或日本。

報告書也發現，半導體業想招募的人才不限於理工背景，有些職位可透過職業培育或企業培育，達到產業所需的工作技能，這代表文科生也能進入半導體業。蘇孟宗認為，AI時代許多基礎工作可由AI代勞，更是文科生進入半導體業很好的契機。

蘇孟宗指出，工研院產科國際所長期關注半導體產業及其所帶動的外溢效益，以人才來看，外溢效益高達三倍，意即與半導體相關的工作機會是半導體本業的三倍，「台灣非常有機會成為全球半導體產業的人才庫（Global Talent Hub）」，透過高效的系統化培育，不僅為台灣半導體業所用，也能吸引國際半導體生態系人才參與。

如台達電（2308）在泰國設廠的泰達電，便將人才送來台灣培訓。2024年墨西哥選送30位公費留學生來台培訓，2025年增加至40位，畢業後再回到墨西哥，希望能為當地台商所用，解決台商亟需當地人才的問題。

針對未來半導體業的人才策略，林昭憲提出兩大方向，第一是積極布局前後段製程的整合型人才，強化供應鏈協同能力。除提升企業內部培育機制，打造彈性協作團隊，也擴大招募觸角，深化與「產學研金創」合作，吸引具潛力的新世代人才。

第二，面對應用導向驅動的產業新局，企業需推進人才培育、引才策略與來源布局。人才需掌握終端應用場景，滿足AI落地需求，台灣也需納入更多跨國際人才，積極布局多元人才來源。

台灣沒有充分的自然資源，也沒有廣大市場和人口紅利，未來半導體業的突破口就是人才，蘇孟宗說：「人才是我們的軍火庫。」從關鍵人才出發，強化台灣半導體產業的競爭力，才能打造下一個世代的半導體榮景。