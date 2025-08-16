川普半導體關稅政策搖擺不定 環球晶以先驅者之姿成政策受惠對象

美國總統川普15日放話，會在未來兩周制定半導體關稅，稅率有可能上看300%。環球晶總經理Mark England指出，環球晶不單單是全球供應商，更因為是美國半導體產業的「First Mover」（先驅者），現已成為美國本地供應鏈關鍵的一環。也就是說，川普半導體關稅新政策，不僅不會對環球晶帶來負面影響，相反地，正因環球晶早早赴美設廠，反而意外成為政策受惠對象。

外電報導，川普在飛往阿拉斯加與俄羅斯總統普丁會面途中，於空軍一號上告訴隨行記者，「我會在下周及再下一周，對鋼鐵及晶片制定關稅。」他指出，起初半導體關稅訂在較低水準，讓企業有時間赴美設廠建置產能，一段時間後，關稅稅率將會大幅提升，可能達到200%或者300%。他也有信心，這項政策將促使企業赴美設廠，而非選擇支付高額關稅。

綜觀台灣半導體廠，除了晶圓代工龍頭台積電2020年率先宣布赴美設廠之外，環球晶也在2022年宣布前進美國，在美國德州謝爾曼市設立12吋先進製程矽晶圓廠，並在今年5月舉行開幕典禮。Mark England指出，德州新廠一期已開始投產，二期則已進入殼體空間建構（shell space）。

「2025年美國台灣形象展」本周正於德州達拉斯舉辦，外貿協會董事長黃志芳也在展會期間參訪環球晶德州廠。

黃志芳指出，台美經貿關係過去長期以來是由台灣扮演出口角色，由台灣供應美國電子消費品、傳產製品，但是，從幾年前開始，台積電宣布在亞利桑那州投資、環球晶來到德州投資之後，台灣現在已經變成美國前十大投資國，而這也成為台美經貿關係一個很重要的新主軸。

環球晶德州廠是美國第一座量產12吋先進製程矽晶圓的製造廠，不僅供應台積電，也供應德州鄰近的半導體廠，加上川普可能推動英特爾俄亥俄州建廠計畫，Mark England認為，這對於環球晶而言，也是好事一樁，代表他們也將能服務更多的客戶，環球晶作為「First Mover」，與台積電、蘋果、英特爾等大廠建立合作關係，也將推動美國本地半導體產業發展。

Mark England表示，美國本地的矽晶圓供應鏈仍有缺口，而環球晶希望能夠填補供應鏈中的缺口。雖然川普將針對半導體課徵關稅，但是，半導體產業規模巨大，目前全球產值已經來到6500億美元，在人工智慧（AI）快速發展帶動下，半導體產值未來將有望突破1兆美元，而半導體產值的一切基礎，也是架構在矽晶圓之上，環球晶在這之中也扮演了一個全世界不可或缺的角色。