台光電擴大美國投資 法人持續為後市營運按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台光電（2383）宣布加碼投資美國加州全資子公司Arlon EMD 4,900萬美元（約新台幣14.5億元），為又一家重量級台企擴大投資美國，該擴建計畫預計2026年底在加州營運，而法人機構持續看好其後市營運前景，做今年每股獲利（EPS）上看43.7元。

法人機構表示，台光電此次投資是在先前已投入的新作業系統、壓合設備及其他硬體升級的基礎上，再安裝兩台新的上膠機、自動化硬體、化學混合設備及其他設施。這項投資將主要是支持公司在北美生產的航太軍工相關應用產品，能夠快速回應客戶需求，並分散產地集中的風險。

展望下半年，預期台光電第3季基礎建設營收將受惠於8月馬來西亞廠新產能開出，以及ASIC、GPU、800G交換器客戶出貨動能較預期強勁，估全季營收245.5億元，季增9.1%，並受惠於ASIC與800G交換器需求強勁，帶動高毛利的M6以上產品進一步提升；新台幣升值趨緩下毛利率為31%，稅後淨利40.6億元、季增16.9%，EPS為11.5元，獲利續創新高。

而全年在CSP ASIC產品及記憶體產品出貨優於預期的狀況下，預估今年營收達945.1億元、年增46.8%，且CSP ASIC產品以及800G交換器滲透率提高，帶動高階M8板材出貨佔比提升，預估高毛利M6以上產品占比有望超過35%，產品組合進一步優化的情況下，毛利率預估為30.8%，稅後淨利154.04億元、年增57.1%，EPS成長至43.7元。

並考量ASIC、AI GPU、800G交換器之高階產品出貨成長趨勢明確；明年將再度擴產，有望帶動未來二至三年獲利續創新高；加上確保原料供應無虞，受可能的缺貨影響機率低，因此，持續看好後市營運前景。

台光電

