川普稱課半導體高關稅 環球晶：先行投資美國具優勢

中央社／ 達拉斯15日電
半導體晶圓大廠環球晶（GlobalWafers）美國新廠5月在美國德州北部謝爾曼（Sherman）正式啟用。中央社
半導體晶圓大廠環球晶（GlobalWafers）美國新廠5月在美國德州北部謝爾曼（Sherman）正式啟用。中央社

環球晶美國廠5月開幕，面對美國總統川普揚言對半導體課徵高額關稅，總經理英格蘭表示，環球晶獲晶片法案和先進製造業投資稅收抵免（AMIC）等獎勵，作為投資美國的先行者具有優勢，將與台積電、德儀及蘋果合作，致力提高美國國內供應鏈占比。

半導體晶圓大廠環球晶（GlobalWafers）美國新廠5月在美國德州北部謝爾曼（Sherman）正式啟用，成為美國首座量產12吋先進製程矽晶圓的製造廠。

美國總統川普針對半導體等產品啟動232調查，環球晶美國廠總經理英格蘭（Mark England）今天接受媒體訪問時表示，環球晶獲得晶片法案和先進製造業投資稅收抵免（AMIC）等獎勵，相較於日本、韓國和新加坡等國的競爭對手，環球晶作為投資美國的先行者具備一定程度的優勢。

美國政府加速推動「美國製造」，英格蘭表示，蘋果近期宣布加大投資美國，蘋果執行長庫克提到環球晶是蘋果合作的9個合作夥伴之一，觀察蘋果目標，是希望盡可能提高其產品中的美國成分。

環球晶美國廠營運副總華森（Wyatt Watson）表示，環球晶的客戶包含台積電和德儀等，夥伴關係深厚。

談及德州半導體產業生態系，華森表示，德州的半導體產業發展有很長的歷史，德州奧斯汀周圍地區曾被稱為「小矽谷」（Little Silicon Valley ），但在過去的10至30年間，很多產業都轉移到海外，現在供應鏈幾乎「回家」，環球晶的目標是提高美國國內供應鏈占比，持續鼓勵在美國國內建立供應鏈。

英格蘭指出，以蘋果加碼投資美國為例，9個合作夥伴中有5個在德州，其中3個夥伴在謝爾曼，尤其可見德州成為半導體產品的製造熱點，為標誌性品牌提供服務。

對於川普揚言將課徵半導體100%關稅，英格蘭表示，環球晶作為投資美國的先行者，若進口美國的半導體被課徵100%關稅，「我覺得很OK」，環球晶也和政府密切合作。

英格蘭表示，矽晶圓產業產值約130億美元，卻支持著產值高達6500億美元的半導體產業，隨著AI發展，將成長為兆元產業。在美國國內的12吋晶圓產能僅約3%，先進製程晶圓占比為零，因此每一片送到台積電亞利桑那州廠的晶圓都非常重要。

英格蘭表示，德州免所得稅、電力和水力充沛，晶圓廠用水量驚人，水源充足對建造晶圓廠非常重要；相較於加州投資成本高，廠商投資會考量基礎建設和投資誘因，三星、德州儀器和X-Fab等客戶都在德州，德州將成為吸引產業聚集的磁鐵。

展望台美半導體合作，貿協董事長黃志芳表示，台灣長期扮演出口角色，供應美國電子消費品、傳產等製品，隨著台積電赴美國設廠、環球晶投資德州，2年前台灣已成為美國前10大外來投資者，顛覆以往都從台灣出口產品至美國的模式。

黃志芳表示，2025年台積電和環球晶宣布加碼投資美國，顯示美台投資關係是雙方經貿關係很重要的主軸。環球晶是25年以來第一家在美國投資製造矽晶圓的公司，代表美國有巨大的產能缺口，台美合作聚焦半導體，除了台積電生產製造邏輯晶片外，環球晶也扮演不可或缺的角色。

美國 環球晶

